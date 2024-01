Scappa nuda dal treno in corsa e cade sui binari sbattendo la testa: 32enne gravemente ferita in Francia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Cade sui binari mentre scappa nuda dagli ispettori in un treno in corsa. Accade nel sud della Francia, vicino Bordeaux, dove una donna di 32 anni è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo aver battuto la testa sui binari.

Scappa nuda dal treno in corsa in Francia

Il fatto è avvenuto nella serata di lunedì 8 gennaio nella regione francese della Gironda, a sud di Bordeaux. Tutto è successo a bordo di un treno TGV partito da Hendaye, nei Pirenei, e diretto a Parigi.

Come riporta il quotidiano francese Sud Ouest, protagonista della vicenda è una donna di 32 anni che è stata vista mentre girava nuda sul treno. Nel tentativo di sfuggire ai controllori che volevano fermarla e farla scendere, la donna sarebbe scivolata sui binari nel passaggio tra una carrozza e la locomotiva, rimanendo gravemente ferita.

Cosa è successo

Stando ad una prima ricostruzione fatta dalla gendarmeria di Arcachon, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 20,30 di lunedì sera a bordo del TGV Hendaye-Parigi, nei pressi della stazione di Facture-Biganos.

Una donna di 32 anni, notata per il suo strano comportamento fin da quando il treno era partito da Hendaye, è stata controllata dal personale ferroviario senza documenti e senza biglietto. La donna è stata poi vista mentre girava nuda in prima classe.

Gli ispettori le hanno chiesto di rivestirsi e di seguirli verso la carrozza bar, in modo da tenerla d’occhio ed evitare che disturbasse i passeggeri. Avevano deciso di farla scendere alla fermata successiva, a Bordeaux.

La 32enne però è sfuggita ai controllori e si è data alla fuga lungo il treno in corsa. L’incidente sarebbe avvenuto mentre la donna stava cercando di passare dal convoglio alla locomotiva, sarebbe scivolata cadendo sui binari.

Grave donna di 32 anni

Trovata sui binari priva di sensi e con gravi ferite, in particolare alla testa, la donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale sanitario e trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Il treno con circa 800 persone a bordo è rimasto fermo per molte ore alla stazione di Facture-Biganos per consentire ai gendarmi di effettuare i primi rilievi e ascoltare i testimoni.

I primi accertamenti avrebbero escluso la responsabilità di altri, la donna sarebbe scivolata da sola durante la fuga. Le ferrovie francesi hanno parlato di un “incidente personale” di un “passeggero del treno dal comportamento inquieto” che è stato trovato ferito sui binari.