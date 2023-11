Scambio di persona in ambulanza a Monza: dimettono la madre dall'ospedale ma portano a casa la donna sbagliata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Aspetta la madre appena dimessa dall’ospedale ma dall’ambulanza vede uscire un’altra donna. Lo spiacevole episodio è accaduto a due pazienti dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, protagoniste loro malgrado di uno scambio di persona in pronto soccorso. Eppure l’anziana signora trasportata sul mezzo del 118 ha continuato a ripetere durante tutto il tragitto che quello non era il suo indirizzo. A raccontare la vicenda a ‘MonzaToday’ è stata la figlia della donna che sarebbe dovuta tornare a casa.

La vicenda

L’accaduto risale alla sera del 26 ottobre, quando la 74enne, costretta a letto nella sua abitazione di Monza, inizia a sentirsi male. La figlia Monica che vive insieme a lei chiama l’ambulanza e segue la mamma in auto all’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove l’anziana è stata già curata e il personale medico ha una sua cartella clinica.

Arrivata in struttura, racconta Monica “le hanno fatto gli esami del sangue e malgrado ci fossero valori molto sballati alle 23.30 il medico mi ha comunicato la decisione di dimetterla e di rifare gli esami dopo 7 giorni“.

Fonte foto: ANSA

L’Ospedale di Cinisello Balsamo

Lo scambio di persona

A quel punto la 74enne può tornare a casa. “In pronto soccorso mi hanno detto di iniziare pure a rincasare – dice ancora la figlia-. A caricare la mamma sull’ambulanza ci avrebbero pensato i barellieri”.

Arrivati all’indirizzo indicato, però, la sorpresa: “Non volevo credere ai miei occhi, pensavo di trovarmi su ‘Scherzi a parte’ – prosegue -. Ho detto subito che quella non era mia mamma e quella signora ha ribadito ai barellieri che lei si chiamava Maria e che non abitava dove la stavano trasportando. Anche lei era stata dimessa dal Bassini”.

Le scuse dell’ospedale

A quel punto i barellieri hanno caricato nuovamente la donna per riportala in ospedale e tornare dopo un’ora con la 74enne. “Non ci sono parole di fronte a questa vicenda – ha concluso Monica -. In piena notte io mi ritrovo sull’ambulanza dove doveva esserci la mia mamma un’altra donna. Mi immagino anche la preoccupazione dei familiari di quella signora che non sapevano dove si trovava il loro congiunto. Questi errori non sono ammissibili“.

La direzione dell’azienda sanitaria a cui fa capo il Bassini, ha contattato la famiglia per scusarsi dell’episodio e ha fatto sapere di aver aperto un’indagine interna per chiarire cosa abbia potuto provocare lo scambio di persona.