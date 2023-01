Scambia il cane per un cinghiale e lo uccide con un colpo di fucile: il dolore della padrona su Facebook

Come ogni mattina, Keeran era a spasso insieme al suo padrone nella tenuta nella quale vive insieme alla sua compagna. L’uomo sente degli spari, vede dei cacciatori al di fuori della proprietà e si accorge che Keeran non ritorna. Di lì a poco la scoperta: scambiato per un cinghiale, uno dei cacciatori ha fatto fuoco sul suo cane, uccidendolo.

Un incidente mortale

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13 di domenica 15 gennaio, in una tenuta di circa trenta ettari a Ponzano di Fermo, nelle Marche.

Qui Francesca Bertolutti, tecnico veterinario di origine friulana, e il suo compagno Claudio Mangini, animal trainer, hanno deciso di stabilirsi circa un anno e mezzo fa, dedicandosi ai loro 12 cani e alle loro attività.

Ponzano di Fermo, il luogo nel quale si trova la tenuta dei padroni di Keeran

Ma in una mattina uguale a tanti altre, mentre Claudio era a passeggio all’interno della tenuta con il suo Keeran, un esemplare di cane lupino del Gigante di un anno e mezzo, e altri 7 cani, ha udito uno sparo. Dopodiché il silenzio, la confusione, e il terribile momento di lucidità quando si realizza che Keeran non sta tornando.

L’errore del cacciatore

Francesca Bertolutti ha poi voluto raccontare quegli attimi a UdineToday: “Avendo udito gli spari e intravisto due cacciatori appena al di fuori della nostra area, il mio compagno li ha preallertati di fare attenzione proprio per la presenza dei nostri cani.

“Non vedendo tornare Keeran si è allarmato – prosegue Francesca – e dopo essere venuto a chiamarmi siamo andati a chiedere aiuto ai due cacciatori che ci hanno comunicato quanto accaduto”.

“Keeran era stato colpito da un colpo di fucile, scambiato, a causa del pelo scuro, per un animale selvatico. Lo abbiamo trovato nei rovi che delimitano la proprietà”.

Il dolore affidato a un post

L’avvenimento è stato descritto su Facebook da Francesca, proprietaria di Keeran, distrutta dalla morte improvvisa del suo migliore amico e dall’insensibilità di chi glielo ha portato via: “Ti hanno ucciso senza se e senza ma, mentre correvi nella tua terra, con l’allegria che ti ha sempre fatto da padrone”.

“Chi ti ha portato via da me mi ha detto ‘c’è l’assicurazione che ti rimborsa, non ti preoccupare’. Come se il legame che avevo con te avesse un valore. Non sanno minimamente il danno che hanno fatto”.

E oltre al dolore c’è la rabbia di chi vive per gli animali, e non accetta chi invece vuole togliere loro la vita. “Chi ti ha sparato lo ha fatto nascosto tra i rovi, senza alcuna segnaletica di caccia. Ha sparato rivolto verso le case, senza assicurarsi di guardare a chi stesse sparando. Con una persona e altri 7 cani vicino. O forse ha visto a chi stava sparando. Non lo sapremo mai”.