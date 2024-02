Scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2024: cantanti, conduttori e ospiti di martedì 6 febbraio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2024. Martedì 6 febbraio andrà in scena la prima serata della 74^ edizione. Ad affiancare Amadeus ci sarà Marco Mengoni. Ospite Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, soprannominato GiòGiò, il musicista ucciso a Napoli lo scorso anno. Con lei anche Edoardo Leo, Lazza e Tedua. Sul palco saliranno anche tutti e 30 i cantanti in gara: ecco la scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione.

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2024

Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione dei 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024:

Clara, Diamanti grezzi

Diamanti grezzi Sangiovanni, Finiscimi

Finiscimi Fiorella Mannoia, Mariposa

Mariposa La Sad , Autodistruttivo

, Autodistruttivo Irama , Tu no

, Tu no Ghali, Casa mia

Casa mia Negramaro, Ricominciamo tutto

Ricominciamo tutto Annalisa, Sinceramente

Sinceramente Mahmood, Tuta gold

Tuta gold Diodato, Ti muovi

Ti muovi Loredana Bertè, Pazza

Bertè, Pazza Geolier, I p’ me, tu p’ te

I p’ me, tu p’ te Alessandra Amoroso , Fino a qui

, Fino a qui The Kolors, Un ragazzo una ragazza

Un ragazzo una ragazza Angelina Mango, La noia

La noia Il Volo, Capolavoro

Capolavoro BigMama, La rabbia non ti basta

La rabbia non ti basta Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

Ma non tutta la vita Emma, Apnea

Apnea Renga e Nek , Pazzo di te

, Pazzo di te Mr.Rain, Due altalene

Due altalene Bnkr44, Governo punk

Governo punk Gazzelle, Tutto qui

Tutto qui Dargen D’Amico, Onda alta

Onda alta Rose Villain, Click boom!

Click boom! Santi Francesi, L’amore in bocca

L’amore in bocca Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

Il cielo non ci vuole Maninni, Spettacolare

Spettacolare Alfa, Vai!

Vai! Il Tre, Fragili

Gli ospiti della prima serata di Sanremo: da Daniela Di Maggio a Lazza

La prima serata vedrà diversi ospiti alternarsi sul palco dell’Ariston:

Daniela Di Maggio;

l’attore Edoardo Leo , presenterà la fiction Il clandestino;

, presenterà la fiction Il clandestino; Federica Brignone, prima sciatrice al Festival e fan di Marco Mengoni (è la prima sportiva confermata, dopo il rifiuto di Sinner);

prima sciatrice al Festival e fan di Marco Mengoni (è la prima sportiva confermata, dopo il rifiuto di Sinner); il rapper Lazza , sul Suzuki Stage;

, sul Suzuki Stage; il rapper Tedua, dalla Costa Smeralda.

Fonte foto: ANSA Marco Mengoni e Lazza, primo e secondo al Festival di Sanremo 2023

Chi è Daniela Di Maggio, madre di Giògiò Cutolo

Daniela Di Maggio, 55 anni, è la madre di Giovanbattista Cutolo, GiòGiò, il musicista ucciso il 31 agosto 2023 a colpi di pistola da un 17enne.

Aveva 24 anni, l’omicidio si è consumato per le strade di Napoli dopo una lite fuori da un pub.

Daniela Di Maggio è una logopedista, sposata col regista teatrale Franco Cutolo: la coppia ha un’altra figlia, Ludovica.

Il co-conduttore sarà Marco Mengoni

L’Ariston lo conosce bene, ma in questo Sanremo 2024 non si limiterà solo a cantare: Marco Mengoni, il vincitore della passata edizione con Due vite, è il primo co-conduttore di questo Festival: sarà lui ad affiancare Amadeus martedì 6 febbraio.