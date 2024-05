Scaletta serata finale Eurovision 2024: conduttori, artisti e ospiti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Eurovision 2024è arrivato alle battute finali, non senza polemiche ed episodi spiacevoli. Ci sono state grandi emozioni anche nelle prime due serate, ovvero le due semifinali, ma sono tutti in attesa della finalissima per scoprire chi sarà il nuovo o la nuova regina della musica. Scopriamo la scaletta dei cantanti dell’ultima puntata dell’Eurovision 2024.

La finale di Eurovision 2024

La serata finale dell’Eurovisione 2024 andrà in onda oggi, sabato 11 maggio e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Dopo le due semifinali, trasmesse in Italia su Rai 2, è tempo della finalissima.

Non è stata un’edizione tranquilla, a differenza di altri anni. Molta la tensione per la questione palestinese, con la presenza in gara di un brano criticato per la su componente politica (quello di Eden Golan di Israele contesta dal pubblico) o l’espulsione di Joost Klein con l’accusa di intimidazione.

Scaletta della serata finale dell'Eurovision 2024: chi può vincere

La scaletta degli artisti e chi conduce

A condurre la serata saranno la comica Petra Mede e l’attrice Malin Åkerman, mentre la scaletta degli artisti vede:

Svezia – Marcus & Martinus – Unforgettable

– Marcus & Martinus – Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

– Alyona Alyona & Jerry Heil – Germania – Isaak – Always On The Run

– Isaak – Lussemburgo – Tali – Fighter

– Tali – Paesi Bassi – Joost Klein – Europapa

– Joost Klein – Israele – Eden Golan – Hurricane

– Eden Golan – Lituania – Silvester Belt – Luktelk

– Silvester Belt – Spagna – Nebulossa – Zorra

– Nebulossa – Estonia – 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

– 5miinust x Puuluup – Irlanda – Bambie Thug – Doomsday Blue

– Bambie Thug – Lettonia – Dons – Hollow

– Dons – Grecia – Marina Satti – Zari

– Marina Satti – Regno Unito – Olly Alexander – Dizzy

– Olly Alexander – Norvegia – Gåte – Ulveham

– Gåte – Italia – Angelina Mango – La Noia

– Angelina Mango – Serbia – Teya Dora – Ramonda

– Teya Dora – Finlandia – Windows95man – No Rules!

– Windows95man – Portogallo – iolanda – Grito

– iolanda – Armenia – Ladaniva – Jako

– Ladaniva – Cipro – Silia Kapsis – Liar

– Silia Kapsis – Svizzera – Nemo – The Code

– Nemo – Slovenia – Raiven – Veronika

– Raiven – Croazia – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

– Baby Lasagna – Georgia – Nutsa Buzaladze – Firefighter

– Nutsa Buzaladze – Francia – Slimane – Mon Amour

– Slimane – Austria – Kaleen – We Will Rave

Non mancheranno gli intervalli artistici, con tre star vincitrici delle scorse competizioni: Carola (Svezia, 1991), Charlotte Perrelli (Svezia, 1999) e Conchita Wurst (Austria, 2014). Presenti anche Loreen, vincitrice della scorsa edizione e i membri del trio pop Alcazar.

Come votare per l’Eurovision 2024

Il voto del pubblico fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta dei cantanti in gara. Ogni spettatore può esprimere le proprie 20 preferenze votando per i suoi brani preferiti tranne quello del proprio Paese.

Il voto può essere effettuato tramite telefono, sms o app (sempre a pagamento). Grande attesa per la serata e il momento dell’annuncio dei punteggi assegnati da ogni nazione, soprattutto dopo il caso scoppiato in Rai.