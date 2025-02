Scaletta quarta serata di Sanremo 2025: ordine dei cantanti, cover e duetti, ospiti e co-conduttori

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carlo Conti ha svelato la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 nella conferenza stampa, annunciando l’ordine dei 29 cantanti e ricordando gli ospiti che li accompagneranno nei duetti delle cover, oltre a Roberto Benigni, Paolo Kessisoglu (insieme alla figlia) e Benji & Fede (piazza Colombo). Geppi Cucciari e Mahmood i due co-conduttori.

La scaletta dei cantanti e dei duetti che si esibiranno nelle cover di venerdì 14 febbraio

Ecco l’ordine dei cantanti che saliranno sul palco, in compagnia dei loro ospiti, e la cover scelta da ognuno di loro.

Questa la scaletta ufficiale:

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga) Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel)

con Il Volo – The sound of silence (Simon and Garfunkel) Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

con – Tutto il resto è noia (Franco Califano) Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys)

con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys) Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera)

con Arisa – Say something (Christina Aguilera) Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci) Marcella Bella con i Gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

con i Gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano) Rocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele)

con Clementino – Yes, I Know My Way (Pino Daniele) Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico) Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

con Annalisa – Skyfall (Adele) Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

con Amara – La cura (Franco Battiato) Sarah Toscano con Ofenbach – Be mine

con Ofenbach – Be mine Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira) Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli) Olly con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André)

con Goran Bregovic – Il pescatore (Fabrizio De André) Achille Lauro con Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano)

con Tributo a Roma (Rino Gaetano) Massimo Ranieri con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele)

con i Neri per caso – Quando (Pino Daniele) Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano) Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini) Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André) Shablo con Neffa – Aspettando il sole (Neffa)

Come funziona il voto della quarta serata

Nella quarta serata il sistema di voto sarà così composto:

televoto: 34%

giuria sala stampa, tv e web: 33%

giuria delle radio: 34%

A fine serata ci sarà la classifica complessiva e verrà proclamato il vincitore della serata cover.

I voti ricevuti in questa serata saranno conteggiati solo per la classifica dei duetti e non andranno a sommarsi a quelli della classifica generale.

Chi sono gli ospiti di venerdì 14 febbraio

Nel corso della quarta serata, gli ospiti sono:

Roberto Benigni , annunciato a sorpresa da Conti

annunciato a sorpresa da Conti Paolo Kessisoglu (con la figlia)

(con la figlia) Benji & Fede (Suzuki Stage)

Chi sono i co-conduttori insieme a Carlo Conti

Due i co-conduttrici insieme a Carlo Conti per venerdì 14 febbraio a Sanremo 2025:

Geppi Cucciari

Mahmood