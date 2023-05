Scalatrice 25enne muore precipitando dalla ferrata della Sacra di San Michele: dramma in Val di Susa

Dramma in Val di Susa. Una scalatrice è morta dopo essere precipitata lungo la ferrata della Sacra di San Michele. L’incidente che ha coinvolto la ferratista si è verificato nel pomeriggio di martedì 2 maggio. La vittima è una giovane donna torinese di 25 anni.

La tragedia si è verificata nei pressi del ponte tibetano

La caduta è avvenuta intorno alle 14,30, nei pressi del ponte tibetano, nel comune di Sant’Ambrogio di Torino. Non appena è accaduta la disgrazia, è stato lanciato l’allarme ai soccorsi.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono quindi arrivati i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese insieme con l’equipe sanitaria in elicottero. Si è immediatamente tentato di rianimare la ragazza, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Fonte foto: ANSA La Sacra di San Michele e l’ingresso nella Val Susa vista da Superga

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni trapelate sull’incidente, la scalatrice è rimasta vittima di una caduta di circa una quarantina di metri lungo una parete molto impervia.

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono stati verricellati sul posto i tecnici del soccorso alpino della guardia di finanza per le operazioni di polizia giudiziaria e l’autorizzazione del magistrato per recuperare la salma.