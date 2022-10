Scalata sullo Stelvio per aiutare i bambini: la sfida in bicicletta di Vedrai sul passo più alto d’Italia

Un metro alla volta, pedalata dopo pedalata. Il 9 settembre scorso 30 membri del team di Vedrai, società che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni di imprenditori e PMI, sono saliti in sella alle loro bici per scalare lo Stelvio, il passo più alto d’Italia. Il motivo è di quelli nobili: ogni metro percorso, infatti, è diventato una donazione a favore di due onlus che si occupano di bambini: Make-a-Wish e Fondazione Celeghin.

La staffetta

Venerdì 9 settembre, 30 persone che fanno parte del team di Vedrai, compreso il presidente Michele Grazioni, hanno iniziato a scalare il Passo dello Stelvio, la cui altezza tocca quota 2.757 metri. È uno dei percorsi battuti anche dai ciclisti professionisti. A sostenere i 30 corridori di Vedrai, 19 colleghi presenti come ‘supporter’.

Beatrice Vallaperta, brand manager della società, ha raccontato il successo dell’iniziativa di beneficenza, visti i tanti sostenitori del progetto: “Siamo orgogliosi di questa iniziativa di beneficenza: per il team Vedrai è un modo diverso dal solito per raccogliere fondi e per mostrarci uniti nel dimostrare solidarietà a chi ne ha veramente bisogno. Il mio grazie va a tutte le persone di Vedrai che hanno partecipato alla staffetta, ma anche ad amici e sostenitori che hanno aderito con entusiasmo e generosità a questo progetto benefico”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Alba Garcés Alfaya, People & Culture Specialist di Vedrai, che ha sottolineato la compattezza della community intorno all’azienda stessa: “La staffetta sul Passo dello Stelvio è un’iniziativa che ha permesso al team di Vedrai di “pedalare nella stessa direzione”, di mostrarci uniti anche nella beneficenza. Abbiamo voluto manifestare solidarietà a chi ne ha veramente bisogno, ai più giovani, attraverso un’attività che unisce tutti: lo sport all’aria aperta. I risultati ottenuti in termini di raccolta fondi hanno dimostrato che, in questi anni, Vedrai è riuscita a costruire attorno a sé una comunità in grado di fare squadra per il bene comune”.

L’obiettivo

Da impresa giovane, con un team prevalentemente under 30, Vedrai organizzato la scalata per sostenere due onlus attive nel mondo dell’infanzia. Si tratta di Make-A-Wish Italia, che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie per ridare loro speranza e gioia di vivere, e Fondazione Giovanni Celeghin, che finanzia la ricerca sui tumori cerebrali, anche in campo pediatrico.

La raccolta fondi

L’intero ricavato sarà diviso in parti uguali tra le due onlus. Tra i ‘desideri’ di Make-A-Wish sarà esaudito quello di Samuele, 17enne che da tempo sogna di vedere da vicino l’Aurora Boreale. La somma che andrà alla Fondazione Celeghin, invece, servirà per aiutare la ricerca di nuove strategie terapeutiche che diano sempre più speranze di guarigione ai pazienti e alle loro famiglie.

Contenuto offerto da Vedrai