Scala il Duomo di Milano per un selfie con la Madonnina, l'impresa del climber Dedelate: incertezza sulla data

Il climber che si fa chiamare Dedelate ha scalato il Duomo di Milano per scattarsi un selfie con la Madonnina a 108,5 metri d’altezza. Si tratta dell’ultima bravata del giovane milanese seguito su Instagram da 35.000 follower e già noto alle cronache per altre imprese spericolate.

Dedelate scala il Duomo di Milano

Dedelate è salito di notte sul Duomo: ha percorso le scale fino alle Terrazze, poi si è arrampicato sulla guglia più alta, quella sulla quale svetta la Madonnina. Il tutto è stato documentato da foto e video social.

Sono in corso verifiche da parte della Polizia locale e della Veneranda Fabbrica del Duomo. Si ipotizza che il climber abbia utilizzato le impalcature per i restauri montate sul Duomo. Attualmente non è stato né fermato né identificato.

Fonte foto: 123RF

Il Duomo di Milano.

Le immagini sono state pubblicate il 23 maggio, ma non è chiaro quando siano state scattate. Nelle foto non si vede il maltempo che ha martellato Milano negli ultimi giorni. Il climber inoltre è in maglietta. Ma in diversi scatti la maglia è evidenziata come se il suo proprietario volesse esibirla.

Cosa rischia Dedalate

Se identificato, Dedalate rischia una serie di denunce per invasione di edifici: il reato prevede la reclusione fino a 3 anni e la multa da 103 a 1.032 euro.

I precedenti di Dedelate

In tempi recenti l’arrampicatore social si era già cimentato in altre scalate: a marzo aveva preso di mira la Torre del Filarete del Castello Sforzesco e prima ancora aveva conquistato i tetti della Galleria Vittorio Emanuele e della Stazione Centrale. La scalata più famosa è forse però quella del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.

Climber francesi sul Duomo di Milano

A metà agosto 2023 due climber francesi di 18 e 20 anni avevano conquistato il tetto del Duomo di Milano arrampicandosi a mani nude. I due venivano da Digione in Borgogna, nell’est della Francia.

I vigili li hanno avvistati alle 6:00 del mattino mentre erano aggrappati alla guglia Maggiore. Come erano saliti, gli scalatori urbani sono poi ridiscesi dalle impalcature del Duomo. I due sono stati denunciati.