Sbarca sulla Spiaggia Rosa di Budelli aggirando il divieto e posta il video sui social: influencer nei guai

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Spiaggia Rosa di Budelli, uno degli angoli più protetti della Sardegna, è al centro di un nuovo scandalo dopo che un’influencer brasiliana ha pubblicato un video sui social in cui mostra di essere sbarcata, ignorando i divieti in vigore. L’influencer è stata investita da un’ondata di critiche e un intervento della Guardia Costiera.

Lo sbarco sulla spiaggia vietata

Una influencer brasiliana residente a Dubai ha pubblicato sui suoi canali social un video e delle foto presso la Spiaggia Rosa di Budelli, in Sardegna. Peccato non si possa sbarcare. Ci sono severi divieti di navigazione, oltre che di sbarco, nell’area del parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena. L’influencer ha quindi ignorato le normative di protezione ambientale.

Spiaggia Rosa Budelli – Sardegna

Le immagini, condivise con entusiasmo sui social, hanno attirato l’attenzione della Guardia costiera di La Maddalena, che l’ha identificata e rintracciata a Dubai, riconoscendole una sanzione amministrativa di 300 euro per aver violato i divieti di avvicinamento e sbarco. Inoltre, è stata comminata una seconda sanzione di 1.500 euro per l’uso di un catamarano privo di autorizzazione.

Il divieto per la Spiaggia Rosa: la legge

La protezione della Spiaggia Rosa di Budelli risale al 29 luglio 1992 con il “Decreto Budelli” firmato dai Ministri dell’Ambiente e della Marina Mercantile. Il decreto introdusse il divieto di navigazione, sosta e ancoraggio nella fascia marina circostante l’isola di Budelli fino a 300 metri dalla costa. La normativa fu necessaria per evitare che l’eccessiva pressione turistica compromettesse l’ecosistema marino e per prevenire il furto di sabbia da parte dei visitatori. Infatti la Spiaggia Rosa è famosa per il suo caratteristico colore dovuto a frammenti di coralli e conchiglie microscopiche.

Dal 1999, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha esteso il divieto di accesso e balneazione all’intero anno. Oggi è consentito solo il transito di barche esternamente alle boe gialle a circa 70 metri dalla linea dell’arenile per ammirare la spiaggia e scattare fotografie.

Le conseguenze per chi infrange il divieto

Le azioni dell’influencer l’hanno messa nei guai. Oltre alla sanzione di 300 euro per lo sbarco non autorizzato e i 1.500 euro per l’uso del catamarano privo di autorizzazione, l’incidente ha sollevato un’ondata di critiche sui social media. Ambientalisti e residenti hanno condannato il gesto, evidenziando l’importanza del rispetto delle leggi ambientali.

L’influencer, ignorando le severe restrizioni, ha messo in luce la necessità di una maggiore educazione sulle norme di conservazione, ma anche un maggior monitoraggio della zona.