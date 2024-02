Sbanda con la moto e finisce contro un albero a San Stino di Livenza vicino Venezia: morto ragazzo di 19 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora sangue sulle strade italiane. Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a San Stino di Livenza, vicino Venezia: era in sella ad una moto quando è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero.

Incidente con la moto a San Stino di Livenza

L’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 18 febbraio, a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la vittima è Edoardo Bernardi, 19enne di San Stino: stava percorrendo in sella alla sua moto la strada provinciale 59 che da San Stino va verso il mare, a Caorle.

L'incidente lungo la provinciale che da San Stino di Livenza porta a Caorle, in provincia di Venezia

Sbanda con la moto e finisce contro l’albero

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che nello schianto non siano stati coinvolti altri veicoli.

Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo della moto, per cause da accertare, e sarebbe andato a schiantarsi contro uno dei tanti alberi che costeggiano la strada.

Morto ragazzo di 19 anni

Violento l’impatto della moto con l’albero, che non ha lasciato scampo al 19enne. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Oltre alle ambulanze sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è stato chiuso per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi.