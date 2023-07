Sbaglia corsia per 6 mesi e rischia 14mila euro di multe. "Non pago: carcere o lavoro gratis per il Comune"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Ha ripetutamente imboccato un tratto di strada interdetto al traffico senza rendersi conto di commettere un’infrazione. Ora il Comune potrebbe presentargli un conto da capogiro: la bellezza di 14mila euro.

Imprenditore di Torino prende 21 multe

La storia arriva da Torino e vede due protagonisti: l’imprenditore 63enne Federico Bacci e la telecamera del T-Red, il sistema digitale di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il rosso.

A inguaiare Bacci, nello specifico, l’avere imboccato più volte la corsia di sinistra in un determinato tratto di strada. Questo gli è costato 21 multe per un totale, come anticipato, di circa 14mila euro.

Fonte foto: 123RF

È il Corriere della Sera a raccontare questa singolare storia. Tutto è cominciato nel 2020. Bacci guidava serenamente seguendo lo stesso percorso finché non è arrivata la prima contravvenzione.

“La prima multa l’ho pagata”, dice l’imprenditore al Corriere. “L’importo era lo stesso che sarebbe servito per presentare un ricorso. Poi nel giro di un paio di giorni ne sono arrivate una seconda e ancora una terza”.

Bacci ha pagato, ma poi ha deciso di chiedere informazioni. L’uomo ha così scoperto di avere collezionato 21 infrazioni e di non poter fare un ricorso unico.

Avrebbe dunque dovuto fare un ricorso per ciascuna multa, dopo avere atteso la notifica di ciascun verbale.

Il ricorso dopo le multe

Bacci ha così fatto ricorso al giudice di pace, al Comune di Torino e in prefettura.

L’automobilista contesta la mancanza di una segnaletica adeguata lungo la strada dove sono state commesse le infrazioni.

L’uomo ha intanto ricevuto una prima ingiunzione di pagamento di 3mila euro che riguardano solo quattro contravvenzioni.

Bacci, stando al codice della strada, dovrebbe anche perdere due punti della patente per ogni infrazione.

In pratica non potrebbe guidare più.

Non vuole pagare l’uomo che ha preso multe a raffica

L’automobilista però non ha intenzione di pagare più un centesimo: “Già mi ha dato fastidio saldare le prime, poi continuavano ad arrivare fogli e quando ho scoperto che erano addirittura 21 mi sono fermato”.

“Piuttosto mi mandino in carcere o mi facciano lavorare due anni gratis per il Comune”, dice.