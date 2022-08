Savona, doppia tragedia in poche ore: due uomini muoiono per un malore fatale mentre erano in spiaggia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Doppia tragedia sulle spiagge Savonesi nel giro di poche ore nella giornata di mercoledì 24 agosto 2022. Come raccontato dall’Ansa, infatti, due uomini di 68 e 50 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l’uno dall’altro mentre si trovavano a mare in provincia di Savona. A nulla sono serviti i soccorsi dei bagnini, per entrambi fatali due malori.

Pietra Ligure, turista 68enne muore in mare

La prima delle due vittime registrate nel Savonese mercoledì 24 agosto 2022 è un turista lombardo di 68 anni. L’uomo, secondo quanto raccontato, si trovava in vacanza a Pietra Ligure.

Dopo essere arrivato in spiaggia, in uno stabilimento balneare del paese, il 68enne ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in mare poco dopo le 11. I bagnini, che hanno visto l’uomo in difficoltà, sono intervenuti prontamente per riportarlo a riva per prestargli soccorso. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo, col 68enne dichiarato deceduto poco dopo a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il personale della capitaneria di porto e la polizia locale per cercare di ricostruire la vicenda.

Finale Ligure, 50enne colto da malore

La seconda vittima della giornata di mercoledì 24 agosto 2022 è un 50enne, colto da malore a Finale Ligure. Anche in questo caso, come riferito da Ansa, l’uomo si trovava in mare e mentre faceva il bagno è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

I bagnini si sono subito tuffati in mare per riportarlo a riva e prestagli i soccorsi del caso, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

Un nuovo caso di morte in spiaggia

I due decessi di Savona, giunti a causa di malori improvvisi e fatali per le due vittime di 68 e 50 anni, sono soltanto gli ultimi di questa estate torrida che ha causato numerose morti in spiaggia. Uno degli ultimi casi che ha fatto scalpore è stato quello di un 82enne a Ostia, morto a causa di un malore mentre stava facendo il bagno in un tratto di mare non sorvegliato dai bagnini.

L’anziano era stato soccorso da alcuni bagnini in servizio in un lotto più distante, ma dopo alcune ore di agonia è morto in ospedale.