Saviano attacca Elon Musk dopo il presunto saluto romano, la rabbia dello scrittore: "Che tu sia maledetto"

Roberto Saviano si è scagliato duramente contro Elon Musk, “maledicendolo” per il presunto saluto romano fatto durante la cerimonia dell’insediamento di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti d’America. Lo scrittore vede all’orizzonte “mostruosità politiche che credevamo di aver sepolto per sempre”.

Cosa ha scritto Roberto Saviano su Elon Musk

Roberto Saviano ha pubblicato su Facebook il video dell’ormai celebre presunto saluto romano fatto (e ripetuto) da Elon Musk nella cerimonia di insediamento del nuovo presidente Usa Donald Trump.

Lo scrittore ha profetizzato che “la fine di tutto questo sarà violenta” e che “la sua caduta sarà pari a quella di coloro a cui storicamente si richiama con questo gesto”. La domanda di Saviano è: prima della caduta di Elon Musk, che avverrà “per mano di coloro che ora aizza alimentati dalla stessa violenza che pratica”, a “quanto orrore ancora” si assisterà e “quanto durerà l’agonia della democrazia”?

Il presunto saluto romano di Elon Musk.

Il messaggio pubblicato su Facebook da Roberto Saviano prosegue così: “La fine sua e dei suoi scherani italiani è prevedibile, mentre il percorso dei prossimi anni quello invece è in larga parte imprevedibile: lascia intravedere mostruosità politiche che credevamo di aver sepolto per sempre”.

Ancor più dura è la chiosa finale dello scrittore di “Gomorra”: “Che tu sia maledetto Musk“.

La polemica sul presunto saluto romano di Elon Musk

Elon Musk ha attirato l’attenzione su di sé durante la cerimonia d’insediamento di Donald Trump da nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, con un gesto (ripetuto due volte) che ha fatto discutere per la somiglianza con il saluto romano.

Poco dopo, il referente di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa, ha pubblicato su X il video, accompagnato dalla scritta “L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano“.

Il post è stato successivamente cancellato, con Andrea Stroppa che ha precisato: “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo ‘Voglio darti il mio cuore’, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono”. Poi ha aggiunto: “A Elon non piacciono gli estremisti!“.

La risposta di Elon Musk alle polemiche sul presunto saluto romano

Elon Musk ha replicato su X alle critiche ricevute per il presunto saluto romano, rispondendo a un utente del social network che aveva citato un vecchio messaggio di Musk, in cui affermava: “In passato ho votato per i Democratici perché erano (principalmente) il partito della gentilezza. Sono diventati, però, il ​​partito della divisione e dell’odio, quindi non posso più sostenerli e voterò repubblicano. Ora, guarda come si svolge la loro campagna di trucchi sporchi contro di me”.

L’utente ha commentato: “La bufala del saluto è solo un’altra parte della ‘campagna di trucchi sporchi”.

Elon Musk ha risposto così: “Francamente, avrebbero bisogno di trucchi sporchi migliori. L’attacco ‘Tutti sono Hitler’ è così trito e ritrito”.