Sauris di Sotto, albergo distrutto da un maxi incendio: Vigili del Fuoco all'opera tutta la notte. Le immagini

Un maxi incendio divampato nella tarda serata di lunedì 23 gennaio ha distrutto un albergo a Sauris di Sotto, nella provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio divampato nell’albergo di Sauris di Sotto. Dalle ore 23,30 circa lunedì 23 gennaio, i Vigili del Fuoco del comando di Udine hanno iniziato le operazioni con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine a Sauris di Sotto.

Gli stessi Vigili del Fuoco hanno immediatamente verificato che, all’interno della struttura incendiata, non ci fossero persone. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose dalle condizioni meteo avverse, dal momento che la neve presente lungo la via d’accesso all’albergo ha rallentato i mezzi di soccorso. Come comunicato dai Vigili del Fuoco, però, nella mattinata di martedì 24 gennaio le fiamme sono state messe sotto controllo.

Fonte foto: Vigili del Fuoco I mezzi dei Vigili del Fuoco lungo la via d’accesso all’albergo, mentre cercano di farsi largo tra la neve.

La causa dell’incendio

Le cause dell’incendio scoppiato nell’albergo di Sauris di Sotto, in base a quanto riportato da ‘Il Gazzettino’, sono ancora in fase di accertamento.

Albergo distrutto

L’incendio, come detto, non ha provocato feriti dal momento che nella struttura non erano presenti ospiti (come confermato dai Vigili del Fuoco che hanno lavorato sul posto).

L’albergo, però, che presentava diverse sue parti in legno, è andato distrutto. Lo ha riferito il ‘Corriere della Sera’.