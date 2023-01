Satellite della NASA in caduta libera verso la Terra: era in orbita da 40 anni

Il satellite ERBS della NASA, non più operativo, è in caduta libera verso la Terra. Il veicolo spaziale dovrebbe essere quasi completamente distrutto nell’impatto con l’atmosfera, ma alcuni frammenti potrebbero comunque arrivare sulla Terra.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio dovrebbero arrivare sulla Terra i frammenti del satellite scientifico della Nasa ERBS (Earth Radiation Budget Satellite), in orbita da quasi quarant’anni e non più attivo da poco meno di venti.

Per essere più precisi, l’impatto dovrebbe avvenire, intorno alle ore 04:49 del 9 gennaio (ore italiane), ma il margine di errore è calcolato in circa 13 ore.

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.

The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4

— NASA Earth (@NASAEarth) January 6, 2023