Cadono sassi su autostrada A7 Genova-Milano tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia: tratto chiuso, auto colpita

Venerdì 12 aprile il tratto dell’autostrada A7 Genova-Milano è stato chiuso in entrambe le direzioni tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia per la caduta di sassi dal muro di contenimento sulla carreggiata. Lo comunica Autostrade per l’Italia (Aspi) segnalando code lunghe 3 chilometri in direzione Milano.

Auto colpita di striscio dai sassi caduti sull’A7

Secondo quanto riferito dall’Ansa, un veicolo potrebbe esser rimasto colpito di striscio: non sono comunque stati segnalati feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco sull’autostrada Genova-Milano

Sul luogo dell’evento sono intervenuti il soccorso sanitario e meccanico, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A7 Genova-Milano chiuso dopo la caduta di sassi

Sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche, in attesa dell’arrivo dei tecnici inviati da Aspi.

Tratto chiuso tra i caselli Isola del Cantone-Ronco Scrivia: lunghe code

Il tratto interessato, chiuso in entrambe le direzioni, è quello tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia.

Agli utenti diretti verso Milano, Aspi consiglia di anticipare l’uscita a Busalla e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.