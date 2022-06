Sassari, si ubriaca alla guida e sfreccia tra le auto in una diretta Facebook, poi si schianta

Tragedia sfiorata lungo la statale alle porte di Sassari, dove un 36enne residente a Porto Torres ha effettuato una gimcana tra le auto sfrecciando a tutta velocità per poi schiantarsi e finire fuori strada. Il tutto dopo aver bevuto un lungo sorso di whisky, mentre era in corso una diretta video su Facebook.

Il whisky e l’incidente, il video della diretta Facebook è virale

Il video dell’incidente è subito divenuto virale sui social ed è stato acquisito dalle forze dell’ordine, mentre il quotidiano locale La Nuova Sardegna ha ricostruito la vicenda accaduta nella serata di ieri.

Dalle immagini si evince che il 36enne stava correndo ad altissima velocità, facendo lo slalom tra le auto sulla statale, prima di scontrarsi con un veicolo e terminare la corsa tra rumori di vetri infranti e stridii di lamiere.

Nessuna vittima, tre feriti tra cui l’automobilista

Fortunatamente, quasi per miracolo, non si sono registrate vittime. Lo stesso automobilista, nonostante lo spaventoso schianto e successiva carambola, è uscito quasi illeso dall’auto, così come pure le altre due persone che viaggiavano a bordo dell’auto speronata e che si sono viste finire addosso il bolide.

Tutti e tre sono comunque stati portati in ospedale per medicare le lievi ferite riportate dall’impatto.

L’automobilista ora rischia il ritiro della patente e il carcere

Ma i guai per il 36enne potrebbero non essere terminati. Già al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’uomo era apparso visibilmente alterato dall’alcol; una condizione confermata successivamente al ricovero in ospedale con l’alcol test, che ha rilevato una quantità di alcol nel sangue ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

Il 36enne di Porto Torres adesso rischia il ritiro della patente di guida e una condanna a 1 anno di carcere. A complicare la sua posizione è proprio il video che mostra l’incidente, in merito al quale gli agenti dovranno accertare le responsabilità penali e amministrative dell’uomo.