Sara Tommasi e il processo sulla presunta violenza sessuale: la sua reazione alla sentenza d'assoluzione

Sara Tommasi ha deciso di non ricorrere in Appello contro la sentenza della terza sezione penale del Tribunale di Salerno che ha assolto i quattro uomini accusati di violenza sessuale di gruppo nei suoi confronti.

La sentenza

La vicenda è legata a fatti risalenti a 10 anni fa, in un agriturismo di Buccino, nella provincia di Salerno. I giudici, come si legge sul ‘Corriere della Sera’, hanno assolto con formula piena i due attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, il regista Max Bellocchio e l’ex manager della showgirl, Federico De Vincenzo, per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi. Il produttore Giuseppe Matera, che aveva scelto il rito abbreviato, è stato l’unico a essere condannato: 2 anni e 10 mesi, sentenza confermata in Appello.

La reazione di Sara Tommasi

È lo stesso ‘Corriere della Sera’ a riportare il commento alla sentenza di Sara Tommasi: “Non sono delusa dalla sentenza. Non ero in attesa né di una condanna né di un’assoluzione. Per quanto mi riguarda si tratta di una vicenda lontana, che appartiene al mio passato. Anzi ho preferito restare in disparte, per non esserne più coinvolta, tant’è che non mi sono neanche costituita parte civile. Per questo ho deciso di non fare neppure appello, posso dirlo con certezza”.

Fonte foto: ANSA Sara Tommasi, showgirl e modella laureata all’università Bocconi, oggi fa l’opinionista in tv e ha sposato il suo attuale produttore, Antonio Orso.

Nel mese di aprile del 2018, in un’intervista a ‘Le Iene’, Sara Tommasi ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di disturbo bipolare. In quell’occasione aveva detto: “La malattia c’è sempre ma è sotto controllo. Può darsi anche che dovrò essere in cura per tutta la vita. Sono contenta di aver riacquistato la salute”.

Il commento di Federico De Vincenzo

Queste sono le parole scelte da Federico De Vincenzo per commentare la sentenza: “Dio c’è, quando ho saputo che ero stato assolto con formula piena sono scoppiato in un pianto liberatorio. In caso di condanna mi sarei attaccato al Tribunale di Salerno con le catene. In questi anni sono stato nell’ombra, come mi ha consigliato il mio avvocato. Ho sofferto nel vedere distrutti la mia vita sociale, il lavoro, la reputazione. Ora che il castello accusatorio è crollato qualcuno mi dovrà risarcire i danni, che sono stati enormi”.