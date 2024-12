Santa Tracker per seguire il viaggio di Babbo Natale in diretta, come funziona l'app

Seguire passo passo il lunghissimo viaggio di Babbo Natale mentre porta i doni in tutto il mondo. È questa l’idea che sta dietro il Santa Tracker del Norad, il Comando di difesa aerospaziale per il Nord-America, che permette di seguire in tempo reale il percorso della slitta trainata dalle renne. Non solo. Sul sito del Norad si possono anche guardare film a tema e ascoltare canzoni natalizie.

Cos’è il Santa Tracker e come funziona

Attraverso il sito ufficiale noradsanta.org e l’app “Norad Tracks Santa Claus”, disponibili in nove lingue, tra cui l’italiano, è possibile monitorare la posizione di Babbo Natale in tempo reale.

Il programma utilizza una tecnologia solitamente impiegata per scopi di difesa, come i sensori a infrarossi per il rilevamento di missili per rendere speciale la notte di Natale per i più piccolo.

Fonte foto: ANSA

Nel 2021 anche il presidente Usa, Joe Biden, rispose alle telefonate dei bambini al Norad

Oltre alla mappa interattiva, i visitatori possono divertirsi con giochi, contenuti multimediali e curiosità sul viaggio.

Anche Google, con il suo Santa Tracker, fa la sua parte, facendo scattare un conto alla rovescia e dando aggiornamenti continui sui regali consegnati dall’uomo in rosso.

Una tradizione nata per errore

La storia del Santa Tracker inizia nel 1955 ed è decisamente curiosa. Tutto partì da un errore di stampa in una pubblicità natalizia che indirizzò le chiamate dei bambini al Comando Aereo del Colorado.

Il colonnello Harry Shoup, inizialmente sorpreso, decise quindi di abbracciare lo spirito natalizio e rispondere ai bambini fingendosi Babbo Natale.

Da allora, la tradizione è sempre stata mantenuta ma in forma via via evoluta: oggi il Norad riceve oltre 100.000 telefonate durante il viaggio di Babbo Natale e milioni di utenti online seguono il viaggio passo passo.

Alcuni presidenti degli Stati Uniti, ad esempio Joe Biden 2021, in passato hanno partecipato alle iniziative del Norad durante il periodo natalizio.

Giochi e curiosità sul sito di Babbo Natale

Oltre al monitoraggio della slitta in volo, il sito del Norad offre una vasta gamma di attività per tutta la famiglia. Ad esempio, si può visitare virtualmente il villaggio di Babbo Natale, guardare film a tema, ascoltare canti natalizi e cimentarsi in giochi interattivi.

Il conto alla rovescia rende l’attesa per il 25 dicembre ancora più emozionante, coinvolgendo grandi e piccini nel clima del Natale.