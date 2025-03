Sanremo, truffa con banconote false per Rolex in oro: due arresti, minorenne denunciato e orologi recuperati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate a Sanremo per truffa ai danni di un uomo di 36 anni. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio del 10 marzo all’interno di una struttura ricettiva della città, dove i truffatori hanno ingannato la vittima sostituendo il denaro con banconote fac-simile.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti quando la vittima, intenzionata a vendere due orologi Rolex in oro, ha incontrato i truffatori che si erano presentati come emissari di un facoltoso uomo d’affari. Durante la transazione, il denaro pattuito è stato abilmente sostituito con banconote false.

Intervento tempestivo

Il tempestivo intervento degli operatori della Sezione Investigativa, allertati della presenza di soggetti sospetti, ha permesso di fermare i truffatori mentre tentavano di allontanarsi dal centro di Sanremo. Questo ha consentito al venditore di accorgersi della truffa.

Conseguenze legali

Uno dei due orologi è stato trovato al polso di un ragazzo minorenne presente al momento della vendita e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria presso la Procura dei Minorenni di Genova, mentre l’altro orologio è stato rinvenuto al polso di un altro dei truffatori.

Provvedimenti giudiziari

Dopo gli atti di rito, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Imperia ha disposto di trattenere i due arrestati nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S di Sanremo in attesa del giudizio per direttissima fissato per la mattina dell’11 marzo. Al termine dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna presso i comuni di residenza.

Misure aggiuntive

A seguito dei fatti, il Questore della provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha adottato il provvedimento dell’allontanamento dal Comune di Sanremo, diffidando i due individui dal far ritorno nella città matuziana per 4 anni.

