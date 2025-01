Sanremo salvo dopo i sorteggi della Champions League, Carlo Conti evita Juve - Milan e il crollo degli ascolti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

I sorteggi di Champions League hanno scongiurato il derby tra Juve e Milan, che avrebbe potuto penalizzare gli ascolti delle prime serate del Festival di Sanremo. Con il calendario ancora in fase di definizione (le partite si giocheranno martedì e mercoledì), Carlo Conti e la Rai possono affrontare l’evento senza il rischio di perdere una parte significativa del pubblico televisivo.

I sorteggi di Champions League sorridono a Sanremo

Con Juventus, Milan e Atalanta qualificate ai playoff di Champions League, il rischio di una sfida italiana durante il Festival era concreto.

Una partita come Juve – Milan, trasmessa in prima serata, avrebbe potuto distogliere l’attenzione dei tifosi, sottraendo potenzialmente milioni di spettatori al debutto e alla seconda serata di Sanremo (11 e 12 febbraio).

Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno al fianco di Carlo Conti nella prima serata di Sanremo 2025

L’urna di Nyon ha però evitato il peggio: la Juve affronterà il PSV Eindhoven, il Milan se la vedrà con il Feyenoord e l’Atalanta sfiderà il Bruges. Questi accoppiamenti riducono l’impatto della concorrenza televisiva.

Quando giocheranno Juve e Milan

Le partite di Juve e Milan nei playoff di Champions League si disputeranno tra l’11 e il 12 febbraio, ma il calendario ufficiale con gli orari esatti non è ancora stato pubblicato. Questo lascia ancora un margine di incertezza per gli organizzatori di Sanremo, che temono una sovrapposizione in prima serata con le sfide più seguite dai tifosi italiani.

Senza un derby italiano, tuttavia, l’impatto negativo sugli ascolti dovrebbe essere limitato. La Rai potrà puntare su ospiti di grande richiamo e momenti strategici della scaletta per mantenere l’attenzione del pubblico.

Real Madrid – Manchester City concorrenza in chiaro

Un’altra sfida importante sarà il big match tra Real Madrid e Manchester City, trasmesso su Tv8. Sebbene non abbia lo stesso peso emotivo di una partita delle italiane, lo scontro tra due potenze del calcio europeo potrebbe sottrarre ascolti a Sanremo.

Grazie alla lunga tradizione del Festival e alla presenza di ospiti di rilievo, comunque, gli organizzatori confidano nella capacità di Sanremo di mantenere numeri alti.