Sanremo, Fiorello farà il Dopofestival con Viva Rai2: la diretta in piena notte al termine delle serate

A Sanremo ci si prepara a fare le ore piccole. A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione della prestigiosa kermesse è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: Fiorello condurrà una sorta di Dopofestival notturno. Il suo programma, Viva Rai2, si sposterà infatti su Rai1 al termine delle prime quattro serate.

Il siparietto tra Amadeus e Fiorello

La notizia è arrivata come di consueto durante l’edizione del Tg1. A un certo punto il conduttore della manifestazione canora Amadeus ha dato la parola al suo amico Fiorello.

“Ho un annuncio strano – ha detto lo showman – che nasce per il mio amore per Sanremo. Facendo un programma che comincia alle 7 del mattino non avrei potuto vedere il Festival, o almeno avrei potuto seguire al massino fino alle 22.30. Poi dovevo andare a letto”.

Quindi ha aggiunto: “Ho pensato di fare Viva Rai2 subito dopo il Festival. Amadeus mi dà la linea e io vado in diretta, terminato il Festival, in piena notte”.

A quel punto il presentatore di Sanremo lo ha interrotto, facendo finta di essere turbato: “Ma su che rete vai in onda?”. “Su Rai1 e si chiamerà Viva Rai2: Viva Sanremo! Di notte“, ha risposto il suo storico compagno di avventure.

Il Dopofestival di Fiorello a Sanremo

Fiorello tornerà dunque sulla prima rete senza cambiare il nome del suo programma, se non con un adattamento inevitabile per l’orario. Le quattro puntate notturne andranno in onda come al solito dal Glass studio di via Asiago da martedì 7 febbraio a venerdì 10.

Diciamo che non sarà il “Dopofestival,”ma #VivaRai2 che andrà in onda dopo il “Festival”. — Rosario Fiorello (@Fiorello) February 3, 2023

Dureranno 45 minuti, mantenendo le caratteristiche di infotainment e varietà su strada. Attese quindi tante notizie, scoop e curiosità sul Festival, con i collegamenti in diretta dell’inviato Gabriele Vagnato. E ci sarà anche Fabrizio Biggio, insieme al restante cast della trasmissione.

In aggiunta le mattine successive, nella normale collocazione, ossia alle 7.15 su Rai 2, andranno in onda le repliche con Viva Rai2! Viva Sanremo! bis.

Finale a sorpresa?

Ad ora nella serata finale della kermesse non è previsto alcun Dopofestival. Ma c’è chi ipotizza già una possibile partecipazione last minute di Fiorello direttamente sul palco dell’Ariston.

“Vorrei anche te – gli ha detto Amadeus – ma intanto va bene il collegamento… Una folle notizia, che intanto rallegra ancora di più il Festival di Sanremo”.