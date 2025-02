Sanremo 2025 inizia con un errore, la svista al PrimaFestival non passa inosservata: stupore e ironia sul web

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non c’è festival della canzone senza almeno una polemica, e Sanremo 2025 non fa eccezione. E alle polemiche sulla scelta dei testi e sui ritiri dei cantati, si somma quella sul PrimaFestival, la mini-striscia in onda su Rai 1 dopo il TG delle 20:00. Il programma fa il conto alla rovescia sull’inizio di Sanremo, ma quest’anno qualcosa sembra essere andato storto.

Errore nel countdown del PrimaFestival

Il PrimaFestival va in onda dal 2017. Si tratta di un programma che a più riprese ha fatto storcere il naso a più di un critico televisivo, dal momento che alcuni lo accusano di aggiungere poco a Sanremo.

Quest’anno il PrimaFestival, programma condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi con Mariasole Pollio, ha mostrato un conto alla rovescia sbagliato, segnando 3 giorni e 24 ore al debutto, cosa che sui social non è passata inosservata e che ha scatenato critiche e ironie.

Fonte foto: IPA

I presentatori del PrimaFestival: Mariasole Pollio, Bianca Guaccero e Gabriele Corsi

La testata DavideMaggio, collaudata bussola che aiuta i naviganti a raccapezzarsi nel tormentato mare televisivo, ha inoltre accusato il PrimaFestival di essere stato più utile alla visibilità degli sponsor che al Festival di Sanremo o ai telespettatori.

L’Auditel premia il PrimaFestival

Al di là delle polemiche, il pubblico ha dimostrato di apprezzare: l’edizione 2025 del PrimaFestival, in onda in access prime time su Rai 1, prima di Affari tuoi, ha segnato il 25,6% di share con oltre 4,7 milioni di spettatori.

Lo scopo dichiarato del PrimaFestival è quello di raccontare la kermesse tra interviste, curiosità e incursioni al Teatro Ariston, mostrando il dietro le quinte e il mondo social che ruota intorno al Festival di Sanremo con momenti inediti.

Chi sono i conduttori del PrimaFestival

Mariasole Pollio è un’attrice e conduttrice conosciuta a Battiti live, Coca Cola Summer Festival e 105 Summer Festival. Sue le incursioni al Teatro Ariston.

Bianca Guaccero è la vincitrice di Ballando con le stelle ed ha affiancato Nek a Dalla strada al palco.

Gabriele Corsi, già speaker radiofonico, è conduttore di programmi musicali quali Don’t forget the lyrics! – Stai sul pezzo, nonché commentatore ufficiale delle ultime edizioni dell’Eurovison song contest.