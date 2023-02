Sanremo 2023, Rosa Chemical show: trascina Fedez sul palco e lo bacia davanti a Chiara Ferragni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Grande spettacolo sul palco del Teatro Ariston per la finalissima del Festival di Sanremo 2023. Nel corso della lunga serata che ha visto l’esibizione di tutti i 28 artisti in gara non sono mancati momenti spettacolari e fuori programma. Come durante l’esibizione di Rosa Chemical, che ha messo in piedi un vero e proprio show con Fedez involontario co-protagonista.

Rosa Chemical trascina Fedez sul palco

Show di Rosa Chemical a Sanremo. Il cantante, in gara con la sua Made in Italy, durante la sua esibizione scende dal palco dell’Ariston e e raggiunge Fedez, seduto in prima fila per seguire la compagna Chiara Ferragni, co-conduttrice della serata finale.

Rosa Chemical twerka davanti al rapper e mima un amplesso, poi lo prende per mano e lo trascina sul palco.

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Alla fine della canzone l’inatteso fuori programma che ha infiammato l’Ariston: Rosa Chemical bacia sulla bocca un sorpreso Fedez, con tanto di lingua.

“Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso”, si giustifica poi il cantante con Amadeus e Chiara Ferragni, visibilmente colti alla sprovvista dal gesto.

La scaletta e le canzoni in gara

Le canzoni in gara al Festival di Sanremo:

Anna Oxa con “Sali (Canto dell’anima)”

con “Sali (Canto dell’anima)” Ariete con “Mare di guai”

con “Mare di guai” Articolo 31 con “Un bel viaggio”

con “Un bel viaggio” Colapesce Dimartino con “Splash”

con “Splash” Colla Zio con “Non mi va”

con “Non mi va” Coma_Cose con “L’addio”

con “L’addio” Elodie con “Due”

con “Due” Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”

con “Quando ti manca il fiato” Gianmaria con “Mostro”

con “Mostro” Giorgia con “Parole dette male”

con “Parole dette male” I Cugini di Campagna con “Lettera 22”

con “Lettera 22” Lazza con “Cenere”

con “Cenere” LDA con “Se poi domani”

con “Se poi domani” Leo Gassmann con “Terzo cuore”

con “Terzo cuore” Levante con “Vivo”

con “Vivo” Madame con “Il bene nel male”

con “Il bene nel male” Mara Sattei con “Duemilaminuti”

con “Duemilaminuti” Marco Mengoni con “Due vite”

con “Due vite” Modà con “Lasciami”

con “Lasciami” Mr. Rain con “Supereroi”

con “Supereroi” Olly con “Polvere”

con “Polvere” Paola & Chiara con “Furore”

con “Furore” Rosa Chemical con “Made in Italy”

con “Made in Italy” Sethu con “Cause perse”

con “Cause perse” Shari con “Egoista”

con “Egoista” Tananai con “Tango”

con “Tango” Ultimo con “Alba”

con “Alba” Will con “Stupido”