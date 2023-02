Sanremo 2023, Levante canta "Bella Ciao" e fa endorsement per Elly Schlein: la "sfida" di Striscia La Notizia

La cantante Levante, in gara al Festival di Sanremo 2023, ha raccolto la sfida lanciata dall’inviato di ‘Striscia La Notizia’ Enrico Lucci, che in conferenza stampa l’ha invitata a cantare ‘Bella Ciao‘, canzone che, in passato, Laura Pausini si è rifiutata di intonare in occasione di un’intervista alla tv spagnola.

Levante e “Bella Ciao”: cosa è successo in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, l’inviato di ‘Striscia La Notizia’ Enrico Lucci ha preso la parola e detto rivolto a Levante: “Voi siete tutti un po’ comunisti, no? Volevo chiedere se puoi intonare un attimo ‘Bella Ciao’. Solo la prima strofa”.

Levante ha risposto: “Io invece volevo dire “Ciao Bella” a Elly Schlein (candidata alla segreteria del Partito Democratico, ndr), io l’adoro tanto. In bocca al lupo”. Enrico Lucci l’ha poi incalzata: ” Un po’ più di coraggio della Pausini, dai!”. A quel punto la cantante siciliana ha intonato la canzone.

Fonte foto: ANSA Amadeus e Levante sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2023.

“Bella Ciao” e il caso Laura Pausini

Nel settembre del 2022, durante un’ospitata a ‘El Hormiguero’, un popolare quiz della televisione spagnola, Laura Pausini si era rifiutata di cantare ‘Bella Ciao’, inno della Resistenza partigiana e della lotta al fascismo molto noto anche in Spagna grazie alla serie tv ‘La Casa di Carta’. La cantante faentina aveva detto in quell’occasione: “È una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche“.

Pochi giorni dopo, anche Matteo Salvini aveva rifiutato l’invito di un giornalista de ‘Le Iene’ a cantare ‘Bella Ciao’, preferendo intonare qualche strofa della ‘Leggenda del Piave’. Il leader della Lega aveva spiegato: “Se vuoi ti canto ‘Liberi liberi’ di Vasco o ‘Libertà e partecipazione’ di Gaber. Cantala tu ‘Bella Ciao’. Evviva chi ha dato la sua vita per la libertà, non mi piace chi strumentalizza”. Poi, in relazione alle polemiche su Laura Pausini, aveva aggiunto: “Viva la musica senza colori, viva la Pausini“.

Levante a Sanrem0 2023: in che posizione si trova in classifica

Al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2023, Levante, in gara con la canzone ‘Vivo‘, si trova al 21/o posto della classifica (su un totale di 28 artisti in gara).