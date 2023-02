Sanremo 2023, la scaletta della serata finale: attesa per il messaggio di Zelensky, ospiti i Depeche Mode

Cresce l’attesa per la serata finale del Festival di Sanremo che incoronerà il vincitore dell’edizione 2023, in programma sabato 11 febbraio. Durante la serata ci sarà spazio per la lettura di un messaggio del presidente ucraino Volodomyr Zelensky da parte di Amadeus. Di nuovo in scena tutti i 28 Big, questa volta votati esclusivamente dal pubblico a casa. Nelle vesti di co-conduttrice torna Chiara Ferragni. Ospiti internazionali i Depeche Mode.

Sanremo 2023, la votazione della finale

Come riporta l’agenzia Ansa, sarà elaborata una ulteriore media con le votazioni precedenti, per ottenere una classifica definitiva delle 28 canzoni.

Le prime cinque (e non più tre come in passato) con il punteggio più alto saranno riproposte e si procederà poi a una nuova votazione, ripartendo da zero. A decidere il vincitore saranno il televoto con un peso del 34%, la sala stampa con il 33% e la giuria demoscopica con il 33%.

La scaletta e le canzoni in gara

Le canzoni in gara al Festival di Sanremo:

Anna Oxa con “Sali (Canto dell’anima)”

con “Sali (Canto dell’anima)” Ariete con “Mare di guai”

con “Mare di guai” Articolo 31 con “Un bel viaggio”

con “Un bel viaggio” Colapesce Dimartino con “Splash”

con “Splash” Colla Zio con “Non mi va”

con “Non mi va” Coma_Cose con “L’addio”

con “L’addio” Elodie con “Due”

con “Due” Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”

con “Quando ti manca il fiato” Gianmaria con “Mostro”

con “Mostro” Giorgia con “Parole dette male”

con “Parole dette male” I Cugini di Campagna con “Lettera 22”

con “Lettera 22” Lazza con “Cenere”

con “Cenere” LDA con “Se poi domani”

con “Se poi domani” Leo Gassmann con “Terzo cuore”

con “Terzo cuore” Levante con “Vivo”

con “Vivo” Madame con “Il bene nel male”

con “Il bene nel male” Mara Sattei con “Duemilaminuti”

con “Duemilaminuti” Marco Mengoni con “Due vite”

con “Due vite” Modà con “Lasciami”

con “Lasciami” Mr. Rain con “Supereroi”

con “Supereroi” Olly con “Polvere”

con “Polvere” Paola & Chiara con “Furore”

con “Furore” Rosa Chemical con “Made in Italy”

con “Made in Italy” Sethu con “Cause perse”

con “Cause perse” Shari con “Egoista”

con “Egoista” Tananai con “Tango”

con “Tango” Ultimo con “Alba”

con “Alba” Will con “Stupido”

Fonte foto: ANSA Uno dei momenti clou della serata delle cover con Giorgia ed Elisa

Gli ospiti della serata finale di Sanremo: Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni

Ospiti internazionali della finale di Sanremo i Depeche Mode, di nuovo all’Ariston – dopo le esibizioni del 1986, del 1989 e del 1990 – per proporre in anteprima mondiale il nuovo singolo “Ghosts Again”.

Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album “Memento Mori”, in uscita il 24 marzo, che vedrà Dave Gahan e Martin Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy Fletcher.

Sul palco anche un pezzo di storia della musica italiana: Ornella Vanoni, che ha alle spalle otto partecipazioni in gara e quattro da ospite, e Gino Paoli.

La co-conduttrice sarà Chiara Ferragni

Dopo il debutto della prima serata, per la finale di sabato 11 febbraio torna, nelle vesti di co-conduttrice, l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.