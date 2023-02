Sanremo 2023, la rivelazione di Giorgia: "Pippo Baudo mi ha inviato un audio e ho pianto mezz'ora"

La cantante Giorgia ha svelato un curioso retroscena sul festival di Sanremo. “Pippo Baudo mi ha mandato un audio e ho pianto per mezz’ora”, ha detto Giorgia ospite di Domenica In. Nel corso dell’intervista Giorgia ha poi parlato del suo rapporto con Pippo Baudo, storico direttore artistico del festival della canzone italiana.

Giorgia: Amadeus e Pippo Baudo molto simili

“Amadeus è molto vicino a Pippo Baudo come stile”, ha detto Giorgia durante l’intervista rilasciata a Mara Venier durante la puntata della trasmissione domenicale dedicata al festival di Sanremo.

Il motivo, secondo la cantante che era stata lanciata proprio da Pippo Baudo nell’edizione del 1994 del festival, è che Amadeus, come Baudo, “è coinvolto in prima persona in tutto”.

Le parole di Giorgia a Pippo Baudo

Nei giorni della kermesse sanremese Giorgia ha rivelato di aver parlato proprio con Pippo Baudo. “Gli ho detto che qui la sua presenza si sente – ha detto la cantante – per tutto quello che si fa in generale, anche se poi ogni direttore artistico dà la sua impronta”.

“Inoltre gli ho voluto dire che la sua presenza, la forma del suo talento, quello che lui ha dato è un po’ il riferimento”, ha aggiunto la cantante.

“Io sentivo la sua voce nei corridoi in qualche modo – ha proseguito Giorgia scherzosamente – un po’ sono esaurita e un po’ è proprio così”.

Fonte foto: ANSA Giorgia durante l’esibizione a Sanremo 2023

Giorgia: Pippo Baudo mi ha mandato un audio e ho pianto

La cantante ha detto di aver voluto dire queste parole a Pippo Baudo per ringraziarlo “per tutto quello che lui ha dato”.

Poi, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier, Giorgia ha rivelato che Pippo Baudo ha risposto con un audio: “Io ho pianto per mezz’ora, mi ha fatto commuovere”.

Il legame tra Giorgia e Pippo Baudo è molto forte. Fu lui, nel 1994, a sceglierla per Sanremo Giovani, concorso che aprì alla cantante le porte dell’edizione dell’anno successivo, vinta con la canzone Come saprei, presentata questa volta in gara con i big del festival di Sanremo.