Sanremo 2023, gli Articolo 31 e Fedez lanciano una frecciata a Giorgia Meloni: cosa hanno detto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Gli Articolo 31 sono tornati ad esibirsi sul palco dell’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo: per l’occasione sono saliti sul palco con Fedez e non è mancata una frecciatina nei confronti di Giorgia Meloni.

Gli Articolo 31 a Giorgia Meloni: “Legalizzala”

J-Ax e Jad hanno messo da parte la loro canzone su come si sono ritrovati dopo tanti anni di lontananza, per esibirsi in un medley dei loro pezzi più famosi dei primi anni 2000. Hanno cantato Domani smetto, Spirale ovale e ovviamente anche Ohi Maria.

Proprio durante questa canzone, l’inedito trio ha lanciato una battuta in direzione della premier Meloni. Dal palco di Sanremo hanno gridato: “Giorgia, legalizzala“. Il riferimento alla cannabis è chiara, ed è una battaglia che J-Ax sostiene da anni.

Fedez e gli Articolo 31 assieme ad Amadeus e Gianni Morandi

Difficile che il messaggio passi: Fratelli d’Italia si è spesso espressa contro la liberalizzazione delle droghe leggere, anche durante la proposta di referendum del 2021.

Fedez al centro delle polemiche di Sanremo

Con questa nuova frecciata alle sfere della politica italiana, Fedez fa due su due. Oltre a cantare, suonare e accompagnare gli Articolo 31 in un nostalgico medley tra break dance e celebri pezzi, il marito di Chiara Ferragni è già travolto dalle polemiche.

Il suo freestyle durante la seconda serata di Sanremo ha infatti scatenato le critiche. Lui ha dichiarato di prendersi tutta la responsabilità del brano, che ha attaccato il viceministro Bignami e la ministra Roccella.

La Rai si è dissociata, ma come sottolineato dall’ex presidente Roberto Zaccaria non avrebbe dovuto censurarlo in nessun caso. Durante la prima serata del Festival, Roberto Benigni ha infatti ricordato come l’articolo 21 della Costituzione garantisca di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La scaletta della serata delle cover a Sanremo 2023

Di seguito, l’elenco completo dei cantanti, degli accompagnatori e delle canzoni previste durante la serata di venerdì 10 febbraio 2023 al Festival di Sanremo:

Ariete con Sangiovanni: ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato;

con ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato; Will con Michele Zarrillo: ‘Cinque giorni’ di Michele Zarrillo;

con ‘Cinque giorni’ di Michele Zarrillo; Elodie con BigMama: ‘American Woman’ dei The Guess Who;

con ‘American Woman’ dei The Guess Who; Olly con Lorella Cuccarini: ‘La notte vola’ di Lorella Cuccarini;

con ‘La notte vola’ di Lorella Cuccarini; Ultimo con Eros Ramazzotti: medley di Eros Ramazzotti;

con medley di Eros Ramazzotti; Lazza con Emma e Laura Marzadori: ‘La fine’ di Tiziano Ferro;

con e ‘La fine’ di Tiziano Ferro; Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe: ‘Vorrei cantare come Biagio’ di Simone Cristicchi;

con ‘Vorrei cantare come Biagio’ di Simone Cristicchi; Shari con Salmo: medley di Zucchero Fornaciari;

con medley di Zucchero Fornaciari; Gianluca Grignani con Arisa: ‘Destinazione Paradiso’ di Gianluca Grignani;

con ‘Destinazione Paradiso’ di Gianluca Grignani; Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo: medley di Bennato;

con e il medley di Bennato; Articolo 31 con Fedez: medley degli Articolo 31;

con medley degli Articolo 31; Giorgia con Elisa: mashup di ‘Luce’ e ‘Di sole e d’azzurro’, dai rispettivi repertori;

con mashup di ‘Luce’ e ‘Di sole e d’azzurro’, dai rispettivi repertori; Colapesce e Dimartino con Carla Bruni: ‘Azzurro’ di Adriano Celentano;

con ‘Azzurro’ di Adriano Celentano; I cugini di campagna con Paolo Vallesi: mashup di ‘Anima mia’ e ‘La forza della vita’, dai rispettivi repertori;

con mashup di ‘Anima mia’ e ‘La forza della vita’, dai rispettivi repertori; Marco Mengoni con il Kingdom Choir: ‘Let it be’ dei Beatles;

con il ‘Let it be’ dei Beatles; gIANMARIA con Manuel Agnelli: ‘Quello che non c’è’ degli Afterhours;

con ‘Quello che non c’è’ degli Afterhours; Mr Rain con Fasma: ‘Qualcosa di grande’ dei Lunapop

con ‘Qualcosa di grande’ dei Lunapop Madame con Izi : ‘Via del Campo’ di Fabrizio De Andrè;

con : ‘Via del Campo’ di Fabrizio De Andrè; Coma_Cose con i Baustelle: ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri;

con i ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri; Rosa Chemical con Rose Villain: ‘America’ di Gianna Nannini;

con ‘America’ di Gianna Nannini; Modà con Le Vibrazioni: ‘Vieni da me’ de Le Vibrazioni;

con ‘Vieni da me’ de Le Vibrazioni; Levante con Renzo Rubino: ‘Vivere’ di Vasco Rossi;

con ‘Vivere’ di Vasco Rossi; Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba : ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa;

con il deejay : ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa; Sethu con i BNKR44: ‘Charlie Surf’ dei Baustelle;

con i ‘Charlie Surf’ dei Baustelle; LDA con Alex Britti : ‘Oggi sono io’ di Alex Britti;

con : ‘Oggi sono io’ di Alex Britti; Mara Sattei con Noemi: ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino;

con ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino; Paola e Chiara con Merk & Kremont : medley di Paola e Chiara;

con : medley di Paola e Chiara; Colla Zio con Ditonellapiaga: ‘Salirò’ di Daniele Silvestri.