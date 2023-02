Sanremo 2023, Francesca Fagnani sul caso Rosa Chemical attacca i politici: le parole della conduttrice

A pochi giorni di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, previsto per martedì 7 febbraio 2023, è esploso il “caso” Rosa Chemical. Sulla polemica è intervenuta anche Francesca Fagnani, una delle co-conduttrici all’Ariston.

Caso Rosa Chemical a Sanremo 2023: la proposta di Fratelli d’Italia

Nella giornata di giovedì 2 febbraio, la deputata di Fratelli d’Italia Donatella Morgante ha parlato in Aula della canzone che Rosa Chemical presenterà a Sanremo 2023, intitolata “Made in Italy“.

Secondo Donatella Morgante, Rosa Chemical porterà “il sesso, l’amore poligamo e il porno su OnlyFans” al Festival di Sanremo. La deputata di Fratelli d’Italia ha poi sostenuto che la “rivoluzione fluida era già da tempo al teatro Ariston” e che la manifestazione canora sarebbe diventato ormai “l’appuntamento più gender fluid di sempre“, bollando anche come del tutto “inopportuno” trasmettere la trasmissione.

Caso Rosa Chemical: il commento di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, in un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, ha commentato così il “caso” Rosa Chemical: “Io sono per l’allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti. Trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno. Detto questo, bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni”.

Cosa pensa Francesca Fagnani del video di Zelensky a Sanremo 2023

Nel corso della stessa intervista, Francesca Fagnani ha anche espresso la sua opinione sul video-messaggio del presidente dell’Ucraina Zelensky previsto per la serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Il suo pensiero: “Se io e le altre amiche che saliamo sul palco abbiamo l’opportunità di portare un tema che ci è caro e che sicuramente non sarà legato alla leggerezza delle canzoni – per altro non tutte affrontano temi leggeri – perché mai non dovrebbe parlare il leader di un Paese in guerra che sosteniamo? Mi sembra una polemica lunare“.

Fonte foto: ANSA Le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023: da sinistra, Paola Egonu, Chiara Francini, Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani e il “caso” Madame a Sanremo: la sua risposta

A Francesca Fagnani è stato chiesto anche un commento sulla presenza all’Ariston di Madame, al centro di un caso su presunti Green Pass falsi.

La sua risposta: “E io che pensavo a qualche domanda facile facile sul Festival… Vuole anche chiudermi del caso Donzelli? Così poi mi cacciano prima di arrivare sul palco! Mi sembra che Montesano abbia partecipato a un programma importante della Rai ma le polemiche sono nate dopo. Penso che la questione sia legata al Festival: Sanremo è un detonatore mondiale di polemiche, è un amplificatore assoluto”.