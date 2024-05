Sangiuliano arriva in ritardo all'evento di Venditti e il cantante lo 'sgrida': "Ha perso un'ottima occasione"

Il Ministero della Cultura ha festeggiato i 40 anni di Notte prima degli esami, brano cult di Antonello Venditti, il quale ha proposto di inserire la parola ‘musica’ nella Costituzione. Piccola polemica durante l’evento, tenutosi martedì 7 maggio nella Sala Spadolini, nata dal ritardo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che è stato ironicamente ripreso dal cantante.

La proposta di Venditti: "La musica pop entri nella Costituzione"

In occasione dei 40 anni di Notte prima degli esami, nonché dell’album Cuore da cui è tratto, Antonello Venditti ha ideato con il suo avvocato Luca Pardo un progetto per inserire la musica pop nella Costituzione italiana.

"Alla pari di sport e di tutte le altre arti, come cinema e teatro", ha dichiarato.

Una proposta lanciata durante i festeggiamenti dell’anniversario, andati in scena nella Sala Spadolini del MIC, alla presenza del Sottosegretario della Cultura Gianmarco Mazzi e di alcuni alunni del liceo Visconti di Roma, invitati per assistere all’intervento.

Alla stampa presente il cantante ha dichiarato il "bisogno di dare dignità a De André e a Geolier", complici, insieme ad altri esponenti della musica contemporanea, di aver "unito il Paese".

Il ritardo del ministro Sangiuliano

C’era grande attesa per il ministro dell Cultura Gennaro Sangiuliano che, secondo quanto riportato da diverse testate, è arrivato in ritardo di oltre mezz’ora. Stanco dell’attesa, Antonello Venditti ha proseguito come da programma, esibendosi per il pubblico in sala.

"Ministro o non ministro, la vita va avanti. Ha perso un’ottima occasione per sentirmi cantare", ha ironizzato il cantautore romano.

Arrivato in via del Collegio Romano, Sangiuliano si è lasciato andare a diversi complimenti nei confronti di Venditti, ricordando di essere persino andato alla Festa dell’Unità quando era giovane, pur di ascoltare le sue canzoni.

Il concerto evento per i 40 dell’album di Antonello Venditti

L’intervento di Antonello Venditti al MIC è il preludio al concerto evento che si terrà il 19 maggio all’Arena di Verona per celebrare i 40 anni dell’album Cuore.

Durante lo spettacolo, intitolato Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary, l’artista porterà in scena alcuni dei suoi brani più importanti.

Oltre a Notte prima degli esami, cantata anche da Gazelle e Fulminacci durante il Festival di Sanremo 2024, la scaletta includerà anche Ci vorrebbe un amico e Piero e Cinzia.