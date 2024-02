San Valentino martire è il protettore degli innamorati: perché si celebra il 14 febbraio e come è stato ucciso

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 14 febbraio è il giorno in cui in molte parti del mondo si celebra la festa degli innamorati. È anche il giorno in cui si ricorda San Valentino, vescovo e martire cristiano di Terni, che col tempo è diventato il protettore delle coppie. Ecco qual è la vera storia di San Valentino e perché il suo giorno è proprio il 14 febbraio.

Chi era San Valentino e come è stato ucciso

Secondo l’agiografia della sua vita, San Valentino è stato arrestato e poi decapitato di notte per volontà del Senato romano, il 14 febbraio 273: il suo corpo fu trasportato a Terni, dove era stato vescovo (tra i primi della città), consacrato da San Feliciano vescovo di Foligno.

Altri testi VI secolo VI raccontano che San Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua vita, per la carità e umiltà, era stato invitato a Roma da Cratone, oratore greco e latino, affinché guarisse il figlio: compiuto il miracolo, San Valentino convertì al cristianesimo tutta la famiglia e i greci studiosi di lettere latine Proculo, Efebo e Apollonio, insieme al figlio del Prefetto della città.

Fonte foto: ANSA L’altare di San Valentino nella basilica di Terni in cui sono custodite le spoglie del santo

Per questo motivo sarebbe stato imprigionato sotto l’imperatore Aureliano e decapitato a Roma il 14 febbraio 273.

Le sue spoglie sarebbero state raccolte da tre dei suoi discepoli – proprio Proculo, Efebo e Apollonio – e portate da Roma a Terni, città di cui oggi è il santo patrono.

Perché la festa degli innamorati si celebra il 14 febbraio

Secondo gli storici, il 15 febbraio greci, italici e romani erano soliti festeggiare gli dei Pane, Fauno e Luperco: questi festeggiamenti erano legati alla purificazione dei campi e ai riti di fecondità.

Augusto prima e Papa Gelasio li proibirono, con la Chiesa che cristianizzò il rito pagano della fecondità anticipandolo al 14 febbraio e attribuendo al martire San Valentino la capacità di proteggere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matrimonio.

San Valentino tra leggenda e letteratura

Da questa vicenda sono nate diverse leggende.

La principale è quella che vedrebbe il martire San Valentino amante delle rose, regalate alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unione felice.

L’associazione tra il santo e l’amore romantico è stata consacrata in ambito letterario da Geoffrey Chaucer, che nella sua opera Il Parlamento degli uccelli associa San Valentino alla festa degli innamorati.

Secondo altre letture che si confondono con la leggenda, San Valentino si sarebbe innamorato della figlia cieca del suo carceriere, nonostante la sua devozione a Dio; l’amore di San Valentino nei confronti della donna le fece riacquistare miracolosamente la vista.