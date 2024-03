San Marino attira pensionati con le tasse al 6%: i requisiti per il nuovo paradiso fiscale dopo il Portogallo

San Marino, quasi 35mila abitanti racchiusi in circa 60 chilometri quadrati, mira ad attirare i pensionati tramite un regime fiscale assai allettante, con una tassazione al 6%.

Un paradiso fiscale incastonato nel cuore dell’Italia che potrebbe far gola a molti dopo la fine delle agevolazioni fiscali in Portogallo, perlomeno per chi ha deciso di trasferirsi in terra lusitana dopo il 31 dicembre 2023.

San Marino, tasse al 6% per alcuni pensionati: i requisiti per sfruttare il paradiso fiscale

I benefici proposti non sono però ad appannaggio di tutti i pensionati. Per accedere alle agevolazioni relative alla tassazione al 6% valida per 10 anni per coloro che prendono la residenza atipica per la prima volta sul monte Titano si devono avere determinati requisiti.

In particolare, possono sfruttare il paradiso fiscale le persone in pensione con redditi superiori a 50mila euro o un patrimonio personale superiore a 300mila euro.

“Si tratta di una norma che punta sulla qualità più che sulla quantità – ha riferito il segretario di Stato alle finanze Marco Gatti, come riportato da Il Resto del carlino –. Vogliamo avere figure che possano dare un valore aggiunto al territorio”.

L’obiettivo dichiarato è portare a San Marino almeno 500 nuovi pensionati ogni anno. Al momento, però, i dati sono molto distanti dalle ambiziose mire.

Le residenze atipiche registrate nel 2021 sono state 17, nel 2022 sono state 29 e nel 2023 si sono contati 58 nuovi ingressi. Non è detto che in futuro i numeri non possano crescere.

La legge può essere sfruttata da tutti cittadini Ue e anche da quelli svizzeri.

Agevolazioni sulle tasse anche per gli sportivi

Tramite una legge speciale sul fisco, San Marino è allettante non solo per i pensionati ma anche per gli sportivi, ad esempio coloro che corrono in moto e in bicicletta, che si ritrovano a pagare le tasse al 7%.

“Da noi arrivano tanti ciclisti perché scelgono aree territoriali che possono essere adatte agli allenamenti in un territorio sicuro e tranquillo”, ha dichiarato il segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini.

Regime fiscale agevolato anche per costituire nuove società nel settore marittimo

La Repubblica di San Marino ha progettato anche agevolazioni per costituire nuove società nel settore marittimo.

“Il nuovo decreto delegato ci permetterà, di essere competitivi nei confronti di altre bandiere – ha sottolineato Gianluca Tucci, direttore generale registro navale sammarinese – soprattutto su quelle offshore, mi riferisco alle Isole Cayman, la Liberia, Panama, che hanno un regime fiscale conveniente”.

“Abbiamo già qualche centinaia di yacht registrati sotto la bandiera sammarinese e questo deve essere un motivo di orgoglio”, ha concluso Tucci.