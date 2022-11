San Mango Piemonte, uccide la moglie e poi si impicca al cavalcavia dell'autostrada A2 nel Salernitano

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo si è tolto la vita impiccandosi a un cavalcavia dell’autostrada dopo aver ucciso la moglie a San Mango Piemonte, nel Salernitano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sessantenne ha accoltellato la coniuge lasciandola in fin di vita nella loro abitazione prima di allontanarsi in direzione dell’autostrada A2 per suicidarsi.

L’omicidio-suicidio

Da quanto ricostruito, intorno all’alba l’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo più volte la moglie coetanea nella loro abitazione. La donna è stata trasportata in ospedale priva di sensi e in gravissime condizioni. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Il sessantenne è stato ritrovato impiccato al cavalcavia dell’autostrada del Mediterraneo tra le uscite di San Mango Piemonte e Pontecagnano. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino, stanno conducendo le indagini per risalire alle ragioni che hanno portato all’omicidio-suicidio.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di San Mango Piemonte dove è avvenuta l’omicidio-suicidio

Chiuso il traffico in autostrada

Per consentire i rilievi del caso agli inquirenti e permettere la rimozione del cadavere il tratto dell’autostrada A2 interessato è stato momentaneamente bloccato. Sul posto le squadre Anas per la gestione della viabilità che hanno deviato il traffico con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 presso lo svincolo di Salerno attraverso la Tangenziale di Salerno.

Per i mezzi pesanti in direzione sud, invece, è prevista l’uscita obbligatoria a San Mango Piemonte e percorso alternativo sulla tangenziale di Salerno. Sono chiuse le rampa di ingresso in direzione sud dello svincolo di San Mango Piemonte e la rampa di ingresso in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano Nord.