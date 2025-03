San Lazzaro di Savena, minacce e bottigliata in testa alla compagna: applicato braccialetto elettronico

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di circa vent’anni è stato sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione di un braccialetto elettronico, a seguito di un’indagine per maltrattamenti e lesione personale aggravata. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Bologna dopo i fatti avvenuti il 9 gennaio scorso.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul portale ufficiale dei Carabineri, i militari della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna. La misura è stata richiesta dal Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini.

La dinamica dei fatti

Alle ore 15:30 circa del 9 gennaio, i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una chiamata di emergenza da parte di una donna, vittima di violenza domestica. All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato accertato che durante una lite, l’uomo aveva spinto la donna a terra, colpendola alla testa con una bottiglia e minacciandola con un coltello.

Intervento e conseguenze

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e giudicata guaribile in sette giorni. Anche uno dei due figli minorenni della coppia ha riportato una lieve ferita. Le dichiarazioni della vittima, presentatasi in caserma per chiedere aiuto, hanno portato all’attivazione del “Codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.

Misure cautelari

Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice. La misura include il divieto di avvicinamento alla vittima e l’uso di un braccialetto elettronico per il controllo a distanza. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della città di Bologna.

Fonte foto: IPA