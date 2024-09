San Gregorio d'Ippona, minacciato il sindaco Pasquale Farfaglia: 17 colpi di pistola contro la sua auto

Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d’Ippona in provincia di Vibo Valentia, è stato minacciato con 17 colpi di pistola sparati contro la sua auto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre. Immediata la vicinanza della politica locale.

Colpi di pistola contro l’auto parcheggiata

L’auto Q5 di Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d’Ippona, è stata colpita mentre era parcheggiata a Santa Ruba.

Il primo cittadino si trovava in quella località per assistere ai festeggiamenti in onore della Madonna della Salute, come riferito dall’Agi.

Fonte foto: Facebook Maria Grazia Pianura Pasquale Farfaglia e la moglie, Maria Grazia Pianura

Il post della moglie

Su Facebook è intervenuta la moglie di Pasquale Farfaglia, Maria Grazia Pianura, con un lungo post: “Non ho mai pensato di poter competere con l’amore che hai per il tuo paese, non ho mai pensato di scalfire il patto d’acciaio che hai siglato con la tua amata San Gregorio d’Ippona; per questo ho camminato al tuo fianco e la nostra vita è diventata politica oltre che famiglia e lavoro. Io ci sono, ci sarò e ti sosterrò nel tuo sogno di costruire un posto migliore, civile e garantista“.

E ancora: “Non è la mano isolata di qualche balordo a offuscare la tua luce, né saremo soli in questa costruzione perché San Gregorio è tanto altro rispetto a questo inutile e vile tormento. Noi siamo forza, idea, gioia e cambiamento, noi siamo unione”.

La denuncia del sindaco di San Gregorio d’Ippona

Farfaglia si sarebbe accorto degli spari una volta rientrato a casa, a Vibo Valentia, notando i segni nello sportello posteriore lato passeggero.

Dopo la sua denuncia, i carabinieri hanno aperto un’indagine e sequestrato l’auto per i rilievi di rito.

Il Comune di San Gregorio d’Ippona era stato commissariato due volte per infiltrazioni mafiose, dovute a ingerenze del clan Fiarè-Razionale.

La prima nel 2007, con lo stesso Farfaglia sindaco, poi nel 2018, con l’amministrazione guidata da Michele Pannia.

Chi è Pasquale Farfaglia

Pasquale Farfaglia, ingegnere, è stato rieletto sindaco di San Gregorio d’Ippona nel settembre 2020.

Il primo cittadino è vicino a Forza Italia.

La solidarietà della politica locale

Immediata la solidarietà della politica locale.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha parlato di “gravissima intimidazione”, aggiungendo che “la Regione condanna fermamente ogni atto di violenza e ogni minaccia nei confronti degli amministratori calabresi che svolgono quotidianamente un lavoro difficile e delicato in territori spesso molto complicati. Auspico che sia fatta presto piena luce per identificare i responsabili di questo vile gesto”.

Sulla stessa scia il deputato Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, che in una nota si è detto vicino “a Pasquale, alla moglie Maria Grazia, ai figli e alla famiglia intera. Non vi lasceremo mai soli”.