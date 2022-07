San Benedetto del Tronto, anziana uccisa in casa: dubbi sulla figlia, è stata lei a dare l'allarme

Uccisa in casa sua. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dalla figlia. È stata quest’ultima a dare l’allarme, ma al momento è la principale sospettata. Tutti i dubbi degli investigatori.

Fermata la figlia

A dare l’allarme è stata la figlia della vittima, trovata in stato confusionale.

La donna è stata trasportata in ospedale, sotto shock. Secondo gli investigatori sarebbe la probabile responsabile dell’omicidio.

Il luogo dell’omicidio

Nell’abitazione, che si trova in via della Pace, ci sono gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto, il procuratore capo di Ascoli Piceno, Umberto Monti, e il medico legale.

Come è morta l’anziana

Stando alle prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe stata colpita con un oggetto contundente.

Si indaga sul movente: al momento i motivi del gesto sarebbero ancora da chiarire.