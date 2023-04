Samuel Peron vince il Cantante mascherato: chi è il ballerino vestito da cavaliere veneziano nel programma tv

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il ballerino Samuel Peron ha vinto la quarta edizione de ‘Il Cantante mascherato’, il programma tv di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La puntata finale dello show è andata in onda sabato 22 aprile con un ballottaggio tra Samuel Peron e Nino Frassica. Tra i finalisti anche Massimo Lopez e Nathalie Guetta.

La finale de Il cantante mascherato

Sono stati quattro i concorrenti che hanno raggiunto la finale de ‘Il Cantante mascherato‘, il programma tv di Milly Carlucci in cui diversi volti dello spettacolo si sfidano esibendosi coperti da eccentriche maschere.

Durante la serata conclusiva dello show sono stati in sei a contendersi la finalissima che ha visto arrivare sul gradino più alto del podio il ballerino Samuel Peron.

Fonte foto: ANSA La premiazione durante la finale de il Cantante mascherato

La puntata del 22 aprile si è aperta con le esibizioni di Nino Frassica nei panni del Ciuchino, di Nathalie Guetta nei panni del Criceto, di Massimo Lopez sotto la maschera del Riccio, di Tullio Solenghi vestito da Squalo, di Simona Ventura (la Stella) e di Samuel Peron (il Cavaliere).

Samuel Peron, chi è il ballerino dietro la maschera del Cavaliere veneziano

Samuel Peron ha strappato di mano la vittoria a Nino Frassica, concorrente del programma sotto la maschera del Ciuchino.

Il comico si è detto contento della sua seconda posizione. “Non vorrei fare la fine dei Jalisse”, ha commentato ironizzando dopo la consegna del trofeo all’avversario Samuel Peron.

Sin dal 2005 Peron è un ballerino professionista di ‘Ballando con le stelle’, altro programma guidato dalla conduttrice Milly Carlucci durante il quale è stato compagno di ballo di Iva Zanicchi, membro della giuria de ‘Il Cantante mascherato’.

Samuel Peron, inoltre, è noto al pubblico anche per le sue ospitate nel programma ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, altra giudice dello show musicale.

Ancora nessuna riconferma per lo show di Milly Carlucci

Non è detto che ci sarà una quinta edizione dello show guidato da Milly Carlucci. Al momento, infatti, dalla Rai non è arrivata nessuna conferma per il programma tv nato nel 2020.

A supporre che i vertici Rai non rinnoveranno il programma è stata l’agenzia di stampa ‘Prima Comunicazione’.

Gli ascolti tv registrati nell’ultimo periodo potrebbero non premiare il format la cui messa in onda il sabato sera certamente non aiuta avendo come diretto concorrente il talent ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi.