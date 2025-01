Samuel Peron attacca la giuria di Ballando con le Stelle, ballerino duro contro i giudici "da cambiare"

Il ballerino e coreografo Samuel Peron, volto storico di Ballando con le Stelle, si è espresso con toni critici nei confronti del programma che lo ha reso celebre. Peron ha dichiarato che la giuria del talent condotto da Milly Carlucci dovrebbe essere rinnovata. Secondo il ballerino, il panel di giudici è ormai “ripetitivo” e avrebbe bisogno di una “rinfrescata” per portare opinioni nuove e più dinamiche al programma.

Samuel Peron critica la giuria di Ballando con le Stelle

Secondo Peron, il format dovrebbe adottare lo stesso approccio di rinnovamento che riserva ai concorrenti, cambiando periodicamente i membri della giuria.

Nonostante il rispetto per il lavoro svolto, il ballerino ritiene che l’energia e le opinioni dei giudici abbiano bisogno di essere rivitalizzate per mantenere alto l’interesse del pubblico.

Fonte foto: IPA

Federica Pellegrini e Samuel Peron durante una puntata di Ballando con le Stelle

“Ogni anno i vip in gara cambiano, ma i giudici restano sempre gli stessi. È giusto introdurre nuove figure per avere prospettive diverse e più fresche”, ha affermato in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Un futuro fra teatro e tv

Peron ha anche parlato del suo desiderio di esplorare nuove strade, pur senza chiudere completamente la porta al programma.

Dopo anni di impegno, ha ammesso di voler intraprendere percorsi più personali: “A Milly devo tantissimo, ma è arrivato il momento di rimboccarmi le maniche e fare qualcosa di mio”.

Il ballerino, attualmente impegnato in progetti teatrali, sogna di passare alla conduzione televisiva, una naturale evoluzione della sua carriera.

Il rapporto con Oxa, Zanicchi e Pellegrini

Peron non manca di elogiare alcune delle personalità con cui ha lavorato a Ballando, come Anna Oxa e Iva Zanicchi (“una vera diva che si è messa in gioco”) descritte come donne di grande personalità e portatrici di messaggi importanti. Il ballerino ha parole al miele anche per Simona Ventura.

Peron ha ricordato anche la breve esperienza con Federica Pellegrini, interrotta a causa di un suo infortunio, sottolineando il legame speciale nato con la campionessa di nuoto: “Federica è simpaticissima, ci capivamo al volo”.