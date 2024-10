Sammy Basso e la progeria, corpo non sarà donato alla scienza: il chiarimento della madre e l'ultimo ricordo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, il giovane affetto da progeria, in una recente intervista, ha ricordato il figlio scomparso da qualche giorno. E coglie l’occasione per smentire una notizia: il corpo di Sammy non verrà donato alla scienza.

Il corpo di Sammy Basso non verrà donato alla scienza

Durante una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Laura Lucchin ha condiviso con la stampa alcuni ricordi del figlio Sammy Basso.

Inoltre, la 56enne ha avuto modo di chiarire la questione del corpo del giovane affetto da progeria, scomparso sabato scorso. Il corpo di Sammy non è stato donato alla scienza, come molti hanno affermato nelle ultime ore.

Sammy Basso nel 2023

La donna ha però confermato che gli organi di Basso sono stati resi disponibili per la ricerca sulla progeria.

Sarà il medico Leslie Gordon, che opera a Boston e che si occupa dello studio di questa malattia a gestire gli organi e la relativa ricerca.

Tuttavia, assicura Lucchin, il corpo di Sammy non resterà in America, e tornerà presto in Italia.

Funerali fissati il prossimo venerdì

Durante l’intervista, la donna ha anche confermato che i funerali di Sammy Basso sono stati fissati per venerdì 11 ottobre, alle ore 15.

Si tratterà di una cerimonia all’aperto, svolta in un piazzale vicino alla Chiesa di Tezze. La location è stata scelta per poter accogliere le migliaia di persone che si attendono per dare l’ultimo saluto al giovane.

La celebrazione è stata affidata al vescovo di Vicenza, e Laura Lucchin ne è sicura: probabilmente parteciperanno alla funzione anche alcuni esponenti politici.

Tezze, per la giornata, ha anche proclamato il lutto cittadino.

Laura Lucchin: la progeria e il dolore per la perdita del figlio

L’intervista per La Repubblica ha permesso a Laura Lucchin di condividere l’ultimo ricordo del figlio Sammy Basso.

Il giorno della sua scomparsa, racconta la donna, il giovane si era preparato per andare ad un matrimonio. Un evento molto atteso, dato che si trattava di una coppia di amici e di un’occasione che avrebbe dovuto essere di festa.

“Divertiti, gli ho detto” ha raccontato la madre di Basso, che ha avuto l’occasione di baciare il figlio per l’ultima volta.

Lucchin ha infine confermato che il lavoro dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso ONLUS proseguirà in sua memoria.