Salvini vuole esserci all'insediamento di Trump, ma deve attendere la decisione di Meloni: ecco perché

La cerimonia di insediamento di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti, in programma il prossimo 20 gennaio, sta assumendo i contorni di una sfida simbolica per la destra italiana. Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, sta valutando seriamente di partecipare, alimentando le speculazioni su come questo evento possa incidere sugli equilibri politici interni e internazionali.

Salvini vuole andare da Trump

Come riporta Ansa, la possibilità di volare a Washington non è solo una questione di rappresentanza ufficiale.

Per Salvini, da sempre dichiarato sostenitore di Trump, la partecipazione rappresenterebbe un’occasione per consolidare la sua posizione nell’asse sovranista-repubblicano, al fianco dei Patrioti europei e del movimento Maga americano.

Fonte foto: ANSA

Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Il vicepremier attende di capire quali saranno le mosse della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ancora indecisa, complice un’agenda fitta e i delicati rapporti con l’Europa.

I dubbi di Meloni

Meloni ha ricevuto un invito personale da Trump e dalla figlia Ivanka, ma partecipare significherebbe esporsi politicamente, rischiando di isolarsi rispetto agli altri leader europei. Con la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen, Meloni sta cercando di mantenere un equilibrio strategico.

Nel caso in cui Meloni decidesse di non partecipare, Salvini avrebbe campo libero per rappresentare l’Italia e la sua visione politica, marcando un punto importante per il partito e per sé stesso.

La partita a scacchi

L’Inauguration Day potrebbe offrire a Salvini la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione a livello internazionale, rafforzando i legami con la destra repubblicana americana e figure di spicco come Elon Musk.

Questo potrebbe tradursi in un’importante occasione per posizionarsi come interlocutore privilegiato tra Europa e Stati Uniti sul fronte conservatore.

La cerimonia di insediamento di Trump non è solo un evento celebrativo, ma un campo di gioco su cui destra italiana ed europea stanno muovendo le loro pedine.

Per Salvini e Meloni, il Trump-day si è trasformato in una partita a scacchi: chi andrà rischia, ma chi resterà a casa potrebbe perdere un’occasione decisiva per affermare la propria leadership.