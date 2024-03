Salvini si congratula con Ferrari per la doppietta nel GP d'Australia, ma è polemica sul messaggio "rosso"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ferrari torna al successo in F1, con Sainz che vince il GP d’Australia e conquista una doppietta col collega Charles Leclerc che viene celebrata sui social anche da Matteo Salvini. Ma il messaggio pubblicato sul web dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti crea tanta polemica per dei termini che non sono passati inosservati.

Salvini e il messaggio per Ferrari

Il ritorno alla vittoria della Ferrari, che mancava da settembre 2023, fa esultare anche Matteo Salvini. Tutti gli occhi erano puntati a Melbourne nonostante il via al GP d’Australia alle prime luci dell’alba di domenica 24 marzo, ma non è mancato l’appoggio al Cavallino Rampante.

E una volta celebrato il trionfo di Carlos Sainz, seguito sul podio anche da Charles Leclerc per una doppietta Ferrari nel mondiale che mancava dalla gara d’esordio della stagione 2022 in Bahrain, il vicepremier Matteo Salvini ha dedicato un messaggio social al team di Maranello.

“Doppietta Ferrari al Gran Premio d’Australia” ha scritto il leader della Lega, sorridendo per il successo arrivato sul circuito Albert Park a Melbourne sfruttando il contemporaneo ko del tre volte iridato Max Verstappen.

Le polemiche per il tweet

Ma ad attirare le critiche è la prosecuzione del messaggio social di Salvini. Non contento, infatti, il ministro ha provocato con testo difficile da fraintendere.

“Questo è il rosso che ci piace, grandi!” ha scritto, intendendo il rosso Ferrari contrapposto al colore tipico dei comunisti.

Parole che non hanno fatto piacere a molti che hanno inondato il profilo X di Salvini di insulti e battute.

I commenti sul web

Sotto al suo post non sono mancati quindi i messaggi stizziti di chi ha puntato il dito contro per aver messo la “propaganda sempre, dovunque, con chiunque“.

Altri accusano Salvini di “cavalcare le vittorie altrui“. C’è pure chi piazza la contro-provocazione scrivendo “bandiera rossa la trionferà”, parte del testo del canto popolare dei lavoratori italiani di matrice comunista e socialista.

Ma non manca anche chi ricorda che in passato il tifo del ministro si sia rivelato, invece, una “gufata”. C’è chi infatti scherza ringraziandolo “per non averne parlato in anticipo”, altri sono più schietti e diretti: “Bene, ora non vinceremo più nulla”.