Salvini lancia la manifestazione del 4 novembre a Milano "in nome di Oriana Fallaci per difendere l'Occidente"

Il 4 novembre Matteo Salvini scenderà in piazza a Milano per una manifestazione in difesa dei valori dell’Occidente, e ci sarà spazio per il ricordo di Oriana Fallaci. Il leader del Carroccio lo ha annunciato durante un incontro con alcuni giornalisti dopo aver commentato la manovra 2024. Un’iniziativa che il Ministro dei Trasporti considera aperta a tutte le correnti politiche, sullo sfondo dello scontro tra Hamas e Israele che sta preoccupando il mondo intero e soprattutto l’Occidente per l’insorgere del pericolo del terrorismo islamico.

Salvini in piazza il 4 novembre a Milano: di cosa si tratta

“Quanti terroristi sono passati da Lampedusa, da Ventimiglia, da Trieste e dall’Italia?”, così Matteo Salvini si interroga alla luce degli ultimi fatti di cronaca estera e non, in particolare a Bruxelles, che in Occidente hanno riacceso le preoccupazioni per il terrorismo islamico.

Il leader del Carroccio, ai giornalisti de ‘Il Giornale’, dice: “Se qualcuno di questi commetterà violenza ai danni di un cittadino chi pagherà?”, e ricorda che “la sinistra mi ha mandato a processo per aver difeso l’Italia e gli italiani”.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini ha annunciato una manifestazione a Milano per il 4 novembre: “Oriana Fallaci sarà il nostro manifesto”

Perché una manifestazione? Salvini parla di un evento “aperto a tutti, ad altre componenti e forze politiche, sociali, economiche, culturali”.

Il 4 novembre scenderà in piazza quella che il leader del Carroccio chiama “maggioranza silenziosa di italiani e stranieri non più disposti a cedere altro spazio a fanatici ed estremisti islamici“.

Il ricordo di Oriana Fallaci

Come detto in apertura, con la manifestazione di Milano del 4 novembre la Lega porterà in piazza “la difesa dei valori occidentali“.

Per promuovere questo messaggio, il Carroccio ha scelto la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci: “Partiremo senz’altro da un brano di Oriana Fallaci che sarà, per usare un linguaggio sindacale, la nostra piattaforma, il manifesto di quel che sosteniamo e chiediamo per la nostra società”.

La traccia su Oriana Fallaci nella Maturità 2023

Il nome di Oriana Fallaci è comparso tra le tracce della prova scritta di italiano dell’esame di Maturità 2023, e l’iniziativa del governo aveva scatenato polemiche.

Molti, infatti, sono stati gli italiani che hanno parlato di tracce “da governo di destra”, ma dall’altra parte c’è stato il plauso per la traccia su Piero Angela.