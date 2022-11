Salvini invita Elon Musk a investire in Italia. La risposta su Twitter: "Non vedo l'ora di incontrarlo"

Botta e risposta su ‘Twitter’ tra Matteo Salvini ed Elon Musk, che recentemente ha completato (tra le polemiche) l’acquisto del social network.

Tutto è nato dall’invito del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che nelle scorse ore ha auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla e neo-proprietario di Twitter Elon Musk. In risposta a un articolo che citava le parole di Matteo Salvini, che ha descritto Elon Musk come un “innovatore geniale”, l’imprenditore ha twittato: “Gentile da parte sua, non vedo l’ora di incontrarlo“.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto al tweet di Elon Musk con un altro post sul social network. In inglese, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto: “Sarebbe un piacere e un onore. Per te le porte del mio ministero sono sempre aperte”.

It would be a pleasure and an honor 🇮🇹

For you the doors of my ministry are always open. https://t.co/LYZSU6iXjK

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2022