Salvini fissa la data per il ponte sullo Stretto: quando sarà pronto e transitabile secondo il ministro

Il ponte sullo Stretto di Messina è “una opera fondamentale, che non solo Sicilia e Calabria, ma tutta Italia e tutta Europa aspettano da 50 anni”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini al termine di un incontro con i sindacati al Mit.

Quando sarà pronto il ponte sullo Stretto secondo Salvini

Nel corso dell’incontro al Ministero con i sindacati si è parlato del ponte sullo Stretto di Messina, del codice degli appalti, di sicurezza sul lavoro e cantieri. Queste le parole di Salvini riportate da Ansa: “È stata una mattinata densa di contenuti e concretezza, è l’inizio di un cammino e ci siamo riconvocati a fine giugno”.

Per quanto riguarda la grande opera, da anni cavallo di battaglia della destra, il ministro ha spiegato che il ponte sullo Stretto è “il completamento di un quadro che ci vede investire 30 miliardi di euro fra strade e ferrovie, fra Sicilia e Calabria nei prossimi anni”.

“Se tutto va come previsto – ha sottolineato Salvini – il ponte sarà transitabile nel 2032 e coinciderà con il completamento dei lavori sulla 106 in Calabria e dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento di strade e ferrovie fra Palermo-Catania e Messina. Abbiamo un’idea complessiva di sviluppo del Paese”.

Le posizioni dei sindacati

Sindacati divisi sul tema. Per la Cgil il ponte sullo Stretto “non è un priorità in questo momento”. “In questa fase è necessario dare una risposta alla mobilità delle persone, rafforzando la viabilità stradale e ferroviaria, e allo sviluppo industriale”, ha detto la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.

Fracassi ha aggiunto che “quello di oggi è stato un incontro informativo. Rimangono ancora tutti i nodi da sciogliere a partire dallo sblocco delle risorse del Pnrr, dalle criticità

del Codice appalti, al dumping contrattuale nel subappalto, al ponte sullo Stretto”.

Decisamente a favore invece la Cisl. “Siamo convinti che sia un progetto industriale che deve essere ripreso e riattualizzato rispetto a quelle che sono le nuove tecnologie, e che possa costituire un volano straordinario per tutto il sistema infrastrutturale del Sud”. ha dichiarato Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl.

Per quanto riguarda la Uil, il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha spiegato di essere favorevole agli investimenti, ma restano le criticità delle varie infrastrutture che al ponte portano, in Calabria e Sicilia. “Abbiamo chiesto garanzie sugli investimenti per le altre opere da terminare”, ha detto.

Quanto costerà il ponte sullo Stretto

Ad oggi non ci sono le coperture per il ponte sullo Stretto. Nei giorni scorsi il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, ha dichiarato: “Siamo nella fase iniziale, il governo ha ripreso questo fascicolo, il ministro Salvini sta conducendo questo percorso e chiaramente si individueranno anche le risorse”.

Per quanto riguarda i costi di realizzazione dell’opera, le stime del governo parlano di 13,5 miliardi di euro, secondo un allegato all’ultimo Def. A cui si dovrà aggiungere oltre un miliardo per le “opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie” in Sicilia e Calabria.

Ci saranno poi le spese accessorie. Come la pubblicità. I deputati Battistoni (Forza Italia) e Furgiuele (Lega) hanno presentato alcuni giorni fa un emendamento in commissione Infrastrutture alla Camera per stanziare 7 milioni di euro per una massiccia campagna di comunicazione sul ponte, un milione all’anno dal 2024 al 2030.