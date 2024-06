Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Duro affondo di Matteo Salvini in direzione di Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega quando ancora il simbolo del partito conteneva la parola “Nord”. Bossi aveva dichiarato che avrebbe votato per Forza Italia. Alla chiusura delle urne, Salvini ha lanciato il suo sasso, preannunciando una possibile e definitiva rottura.

Bossi ha votato Forza Italia

Bossi aveva fatto sapere, tramite il segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi, che avrebbe dato la sua preferenza a Marco Reguzzoni, esponente di Forza Italia e già capogruppo della Lega Nord alla Camera.

“Aveva la voce arrabbiata perché la Lega non sta facendo più la Lega”, aveva commentato Grimoldi rivelando il contenuto di una telefonata di fuoco. Lo strappo elettorale di Bossi, in sintesi, è avvenuto “perché la Lega è stata tradita“. Bossi non apprezza la direzione intrapresa da Salvini. Né ha apprezzato la decisione di candidare Roberto Vannacci.

Fonte foto: ANSA

Milano, 10 giugno 2024 – Il leader della Lega Matteo Salvini commenta i risultati elettorali nella sede della Lega di via Bellerio.

Alle Politiche del 2022 la Lega prese l’8,9%. Alle Europee è andata sopra il 9%. Ma il voto europeo rimescola gli equilibri nella maggioranza di governo dal momento che Forza Italia ha superato la Lega.

Salvini contro Bossi

Durante la lunga notte elettorale, Matteo Salvini ha commentato i risultati nella sede del partito in via Bellerio a Milano:

Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci. […] Commento le proiezioni. Se siamo anche di uno “zero virgola” sopra al risultato delle politiche la soddisfazione c’è.

Poi l’affondo contro Umberto Bossi:

Siamo vivi, certo con alcune stranezze. Con l’ex segretario del partito che il giorno prima del voto dice che vota un altro partito… Le condizioni interne non sempre sono state comode, ma i leghisti ci hanno messo l’anima. Ringrazio chi non ha mai tradito, non mi piacciono quelli che scappano e cambiano bandiera a seconda delle convenienze. La Lega è nata 40 anni fa e ci sarà fra 40 anni.

Bossi fuori dalla Lega? Le parole di Salvini

La mattina di lunedì 10 giugno, Salvini ha aggiunto che “non voglio male a nessuno e a Bossi ho intitolato anche il mio libro” ma “sicuramente dovrò ascoltare i militanti“.

E ancora: “Il nostro movimento politico cresce nonostante il suo fondatore ha annunciato che votava per un altro partito, una cosa curiosa. Manca di rispetto non al segretario in carica ma un’intera comunità“, preannunciando una possibile rottura definitiva con lo storico leader.

Anche Vannacci attacca Bossi

Anche il generale Roberto Vannacci ha attaccato Umberto Bossi:

Se avessi un amico che di punto in bianco cambia bandiera lo considererei un traditore. Questo è un punto di vista personale, dal punto di vista politico lascio esprimere il segretario del partito.

Vannacci è recordman di preferenze personali nella circoscrizione Nord Ovest con oltre 500.000 voti. La candidatura del generale era stata fortemente voluta da Matteo Salvini e aveva creato alcuni malumori fra diversi esponenti della Lega.