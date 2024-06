Salvini contro il Reddito di cittadinanza, Lilli Gruber replica: "L'ha approvato lei". Reazione del ministro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Matteo Salvini torna sul Reddito di cittadinanza. Ospite alla trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il ministro dei Trasporti ha ammesso che approvare il sussidio fu un errore del governo con il Movimento 5 Stelle.

Matteo Salvini e l’atteggiamento di Giorgetti sui conti pubblici

Nella serata del 5 giugno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini è stato ospite della trasmissione di La7 Otto e Mezzo, condotta dalla giornalista Lilli Gruber.

Una parte della discussione ha riguardato le poche possibilità di spesa del Governo e il ruolo del ministro dell’Economia Giorgetti, anche lui leghista come Salvini.

Fonte foto: Ansa Matteo Salvini e Lilli Gruber nello studio di Otto e Mezzo

“È un po’ più rigoroso sui conti pubblici e sui soldi da spendere, vi dice continuamente che non ci sono soldi” commenta la conduttrice della trasmissione.

Fermati i “Furbetti” del reddito di cittadinanza

Il ministro Salvini, parlando di conti pubblici, approfitta per ricordare che il Governo ha abolito il Reddito di cittadinanza, fermando di conseguenza anche le truffe legate al sussidio.

“Sicuramente, come avevamo promesso in campagna elettorale, stoppato i furbetti del Reddito di cittadinanza. Questa sera il sussidio lo prende chi non può lavorare” ha dichiarato il leader della Lega.

Il governo ha sostituito il Reddito di cittadinanza con una misura che include una platea molto più limitata e un sussidio minore rispetto a quella approvata dal primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, l’Assegno di inclusione.

La replica di Lilli Gruber e la risposta del ministro

A seguito di questa dichiarazione, la conduttrice della trasmissione Lilli Gruber ricorda a Matteo Salvini che fu proprio la Lega ad approvare il Reddito di Cittadinanza, mentre era al governo insieme al Movimento 5 Stelle.

Lo stesso Matteo Salvini era ministro degli Interni e vicepremier di quel governo, prima di togliere il sostegno al presidente del Consiglio per una questione legata alla Tav.

“Il Reddito di cittadinanza fu un errore della Lega. Sulla carta poteva avere un senso, ma nella realtà si è dimostrato un enorme spreco ai danni di pensionati, precari e lavoratori quindi fermarlo è stato sicuramente giusto” ha risposto il ministro dei Trasporti.