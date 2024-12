Salvini assolto nel processo Open Arms e Scanzi lo attacca: "Sperava nella condanna per fare il martire"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il processo a Palermo sul caso Open Arms si è concluso con l’assoluzione del ministro Matteo Salvini: se n’è parlato anche a a “Otto e mezzo”, condotto su La7 da Lilli Gruber, dove fra le diverse opinioni in merito ha fatto discutere quella di Andrea Scanzi. Secondo il giornalista, il vicepremier non sarebbe del tutto felice di essere stato assolto, perché adesso non potrà più essere un “martire”.

Processo Open Arms, il commento di Andrea Scanzi

Durante la trasmissione, Lilli Gruber ha chiesto ad Andrea Scanzi di esprimere un parere sulla sentenza del tribunale di Palermo che ha assolto Matteo Salvini “perché il fatto non sussiste”.

In particolare, la giornalista ha chiesto al collega se l’assoluzione sortirà effetti precisi. “No, non cambierà nulla se non per Salvini” ha commentato Scanzi. “Paradossalmente una parte di lui sperava nella condanna per poter continuare a recitare la parte del martire” ha attaccato.

Il tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini dalle accuse nel processo sul caso Open Arms

L’attacco di Scanzi a Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è congratulata con Matteo Salvini per l’esito positivo del processo, esprimendo la sua soddisfazione.

Secondo Scanzi, la premier oggi “contenta” dovrebbe però scusarsi con i magistrati per i suoi continui attacchi.

“Intanto che c’è, potrebbe chiedere scusa alla magistratura che ha accusato di essere complottista e di aver ordito chissà quali trame” ha affermato.

“Invece la magistratura fa il suo corso, si fa il processo e poi si decide” ha puntualizzato, ammettendo di ritenere eccessiva l’eventuale accusa di sequestro per Matteo Salvini, condividendo soltanto quella di rifiuto d’atti d’ufficio.

La critica a Matteo Salvini

Andrea Scanzi è tornato poi ad attaccare Salvini, sottolineando ancora che, dal suo punto di vista, ha appena ottenuto una sconfitta politica.

“Salvini è sicuramente contento perché ha evitato la condanna” ha aggiunto il giornalista “ma in termini politici ha perso, perché per rilanciarsi sperava di fare il Trump de noantri, di fare il martire e tornare al centro della scena” ha osservato.

“In termini di risposta politica ed effetti, resta l’atteggiamento profondamente irrituale di Salvini, Lega e governo che ha passato anni a bazookare la magistratura” ha concluso.