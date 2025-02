Salvatore Chillemi trovato morto a Fortunago vicino Pavia, il 49enne milanese era scomparso da due giorni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato trovato morto Salvatore Chillemi, il 49enne di Milano che risultava disperso da sabato 22 febbraio a Fortunago. Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, quando il corpo è stato rinvenuto a poche centinaia di metri da dove era stata trovata la sua Vespa. Ancora da chiarire le cause del decesso.

Salvatore Chillemi trovato morto a Fortunago

Il corpo privo di vita di Salvatore Chillemi è stato rinvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio a Fortunago, in provincia di Pavia.

Le squadre di soccorso che lo stavano cercando da domenica lo hanno trovato a terra in una radura fangosa ai margini di un’area boschiva.

Il milanese risultava scomparso da sabato a Fortunago, in provincia di Pavia

Il Giorno riporta che il corpo è stato individuato a qualche centinaia di metri dal punto in cui era stata ritrovata la Vespa dell’uomo.

Il 49enne di Milano scomparso da due giorni

Nato e residente a Milano, di Salvatore Chillemi non si avevano notizie da sabato 22 febbraio.

A lanciare l’allarme per la scomparsa è stata la sorella, che da sabato non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Come riporta Milano Today, domenica la donna è andato a cercarlo a Fortunago, dove il 49enne aveva una seconda casa e dove diceva di volersi trasferire definitivamente lasciando Milano.

Non trovandolo, ha lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche.

Le ricerche

Dopo aver localizzato il suo telefono cellulare, nella serata di domenica i vigili del fuoco hanno ritrovato la Vespa dell’uomo, adagiata sul fianco nell’erba accanto a una stradina sterrata, nei pressi della frazione Costa Cavalieri.

Le ricerche sono poi proseguite, anche con le unità cinofile, fino al ritrovamento del corpo a qualche centinaio di metri di distanza.

Le ipotesi

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte di Salvatore Chillemi, sul caso indagano i carabinieri.

Secondo quanto emerso, dai primi accertamenti non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza sul corpo del 49enne.

La procura di Pavia ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Tra le ipotesi in campo quella che l’uomo possa essere stato colto da malore mentre andava in scooter.