Saltato il bonus gioventù da 250 euro al mese per gli studenti: non è stato inserito nella Legge di Bilancio

Niente bonus gioventù per gli studenti nella Legge di Bilancio 2024. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi dell’introduzione nella manovra di un assegno da 250 euro al mese destinato alle ragazze e ai ragazzi che vanno a scuola o all’università. Una misura pensata per sostenere le spese dedicate all’istruzione, ma che alla fine non è andata in porto per motivi di risorse.

L’ipotesi bonus studenti da 250 euro

Tra le ipotesi al vaglio del Governo Meloni per la Legge di Bilancio 2024 c’era quella introdurre un bonus “gioventù”, un contributo mensile destinato ai ragazzi tra i 7 e i 25 anni che vanno a scuola o all’università.

Si era parlato di un assegno da 250 euro al mese per gli studenti, valido per la durata di un anno. Ma se ne riparlerà il prossimo anno, quando magari si potranno avere più risorse a disposizione.

I requisiti

Secondo le ipotesi circolate nei giorni scorsi, a beneficiare del bonus sarebbero state le famiglie con figli a carico con un reddito annuale non superiore ai 90 mila euro.

Altro requisito necessario poi l’iscrizione dei figli a scuola o all’università.

Le agevolazioni esistenti per gli studenti

Saltato il bonus gioventù, vediamo dunque di riassumere quali sono le agevolazioni attualmente disponibili per studenti e universitari:

Bonus trasporti : contributo da 60 euro per la spesa per l’acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali o interregionali; è riservato agli studenti con reddito fino a 20 mila euro annuo. La richiesta può avvenire solo nei click day predisposti dal Ministero: il prossimo è fissato per il 1° novembre.

: contributo da 60 euro per la spesa per l’acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali o interregionali; è riservato agli studenti con reddito fino a 20 mila euro annuo. La richiesta può avvenire solo nei click day predisposti dal Ministero: il prossimo è fissato per il 1° novembre. Libri di testo: le Regioni, ognuna con proprie modalità, offrono sostegni all’acquisto per i libri scolastici;

le Regioni, ognuna con proprie modalità, offrono sostegni all’acquisto per i libri scolastici; Carta Cultura: il voucher da 500 euro destinato ai giovani che hanno compiuto 18 anni all’interno di nuclei con Isee non superiore ai 35mila euro;

il voucher da 500 euro destinato ai giovani che hanno compiuto 18 anni all’interno di nuclei con Isee non superiore ai 35mila euro; Carta del Merito: altro voucher da 500 euro (cumulabile con la Carta Cultura) riservata a chi ha conseguito la maturità con 100 centesimi;

altro voucher da 500 euro (cumulabile con la Carta Cultura) riservata a chi ha conseguito la maturità con 100 centesimi; Affitti : è possibile detrarre le spese per l’affitto sostenute da studenti universitari fuori sede con il modello 730/2023, entro il limite di 2.633 euro di spesa;

: è possibile detrarre le spese per l’affitto sostenute da studenti universitari fuori sede con il modello 730/2023, entro il limite di 2.633 euro di spesa; Borse di studio: per gli studenti universitari le Regioni erogano diverse borse di studio assegnate in base al reddito e al merito.